Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древний фастфуд: что подавали римлянам в тавернах
Секреты возвращения к физической активности после родов: что нужно знать каждой маме
Что делать с кожей, когда вы сбрасываете вес: пошаговый план ухода
Ультразвуковые отпугиватели кротов: как они могут спасти ваш сад
Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду
Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями
Сжигаем жир за неделю: эффективные тренировки для новичков и людей с лишним весом
Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся
Секрет успешного выбора косметики: как избежать маркетинговых ловушек и найти идеальные средства для вашей кожи

Эко-помощники: как цветы создают идеальные условия для урожая

3:42
Садоводство » Советы

Многие садоводы стремятся не только к процветанию своих огородов, но и к эстетическому удовольствию от созданного ландшафта. Однако, как оказывается, цветы, которые мы сажаем для красоты, могут выполняться и гораздо более важные функции — поддерживать здоровье растений и увеличивать урожай.

цветы в подвесной корзине
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
цветы в подвесной корзине

Привлечение полезных насекомых

Одной из основных функций цветков в саду является привлечение опылителей и других полезных насекомых. Пчёлы, бабочки и другие насекомые играют ключевую роль в опылении многих растений, что непосредственно влияет на качество и количество урожая. Например, посадка ярких цветов, таких как настурции или календула, может привлечь пчел и привнести в ваш сад бодрящий звук жужжащих опылителей.

Естественное сопровождение

Цветы могут служить естественными компаньонами для овощных растений, улучшая их состояние и защищая от вредителей. Например, яркие бархатцы могут отпугивать нематод и другие насекомые-вредители, что будет способствовать здоровому росту ваших овощей. Более того, такие цветы, как лаванда или розмарин, обладают репеллентными свойствами и могут защищать соседние культуры.

Улучшение почвы

Некоторые цветы, такие как клевер или люпин, способны обогащать почву азотом. Они служат не только декоративными элементами, но и «сидератами», которые восстанавливают и улучшают качество почвы. Высевая такие растения, вы можете значительно повысить уровень питательных веществ в почве после их отмирания.

Укрепление экосистемы

Посадка различных цветов помогает создать устойчивую экосистему в вашем саду. Это приводит к благоприятному сосуществованию различных видов растений и животных. Разнообразие цветов и культур способствует поддержанию биоразнообразия и снижает риск распространения болезней и вредителей, что в конечном итоге сказывается на урожае.

Эстетика и удовольствие

Не стоит забывать и о том, что цветы делают ваш сад более привлекательным и уютным. Их яркие цвета и разнообразные формы улучшают ваше настроение, создают комфортную атмосферу и расслабляют после тяжелого рабочего дня. Наблюдение за цветущими растениями может стать отличным источником вдохновения и радости.

Как выбрать цветы для своего сада

При выборе цветов для посадки рядом с вашими овощными культурами, обратите внимание на следующие аспекты:

  1. Сочетаемость: подбирайте растения, которые могут сосуществовать с вашими овощами и не будут конкурировать за ресурсы.
  2. Привлекательность для полезных насекомых: выбирайте цветы, которые привлекают опылителей и хищных насекомых, питающихся вредителями.
  3. Время цветения: разные цветы цветут в разные сезоны. Постарайтесь создать пространство, где будут цвести цветы в течение всего сезона, чтобы привлечь насекомых в разное время.

Сажая цветы в своем саду, вы не только создаёте красивое пространство, но и способствуете благополучию овощных и фруктовых растений. Интеграция цветочных растений с овощами не только улучшает эстетику вашего сада, но и значительно увеличивает урожай. Поэтому следующий раз, когда вы будете думать, какие цветы посадить, помните, что они могут стать вашими надёжными помощниками в получении здорового и вкусного урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Забудьте о ярких губах: эти оттенки помады становятся фаворитом этого лета
Красота и стиль
Забудьте о ярких губах: эти оттенки помады становятся фаворитом этого лета Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду
Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями
Сжигаем жир за неделю: эффективные тренировки для новичков и людей с лишним весом
Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся
Секрет успешного выбора косметики: как избежать маркетинговых ловушек и найти идеальные средства для вашей кожи
Дешевле, тише, вкуснее: новое направление захватывает Европу этим летом
Эко-помощники: как цветы создают идеальные условия для урожая
Что мешает вам спать: 9 вещей, которых не должно быть в спальне
Увольнения на заводе и конец эпохи F-16 Fighting Falcon: 180 сотрудников лишатся работы
Мягкий, сочный, опасный: какие фрукты лучше держать подальше от пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.