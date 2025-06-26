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Клубничная сенсация: новые сорта, которые вы не можете пропустить

2:23
Садоводство » Советы

В последние годы на рынке плодоводства заметно увеличился интерес к белой клубнике. Николай Зайцев, опытный агроном и плодоовощевод, рассказывает о характерных особенностях этого необычного плода и его цикличной популярности.

Свежая клубника
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежая клубника

Белая клубника отличается от своих красных "собратьев" тем, что имеет меньший размер и, как правило, более сладкий вкус.

"Эта мода циклическая: примерно раз в десять лет интерес к белой клубнике снова вспыхивает, но точная причина этой тенденции остается загадкой", — делится Зайцев.

Главной особенностью белой клубники является отсутствие красного пигмента, что делает её легко узнаваемой. По словам Николая, она представляет собой своего рода альбинос среди клубники и по вкусу напоминает обычные сорта, но обладает сладковатым оттенком.

Интересно, что белая клубника — это не единственная новинка на рынке плодоводства. Зайцев также упоминает о появлении новых ремонтантных сортов, которые могут плодоносить в течение всего вегетационного периода. Эти сорта клубники позволяют собирать урожай на протяжении всего года, что делает их особенно привлекательными для садоводов.

Среди новых сортов, которые завоевали популярность, выделяется сорт "Ани". Однако, возможно, наиболее любопытным достижением стали семенные сорта клубники, выведенные голландскими селекционерами. Эти сорта способны размножаться семенами без потери сортовых характеристик, что является настоящим прорывом для садоводов. Благодаря такой инновации, клубника становится более устойчивой и в то же время сохраняет свои лучшие качества.

"Сейчас можно высевать клубнику таких семенных сортов, как Delizzimo. Это гибридные F1 сорта, которые предоставляют возможность получить выровненные и схожие растения, что раньше было доступно только при вегетативном размножении", — отмечает агроном.

С такими новинками в мире клубники садоводы могут ожидать не только улучшение качества плодов, но и значительное разнообразие в садоводстве. Николай Зайцев уверяет, что и в России уже доступны такие семена, поэтому стоит не упустить возможность попробовать что-то новое в своём саду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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