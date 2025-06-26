Эти травы ворвались в сад и устроили модный показ — клумбы в шоке

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти растения способны затмить даже самые яркие цветы! Мы собрали пять потрясающих видов декоративных трав, которые не только преображают сад, но и продолжают радовать глаз, когда остальные растения уже готовятся к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Snowmanradio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Трава

Почему декоративные травы — это находка

Декоративные травы создают в саду ощущение воздуха, движения и игры света. Особенно эффектны они осенью, когда цветущие многолетники отступают на второй план. Цветные сорта трав не только дополняют композиции, но и сами становятся акцентами.

Не обязательно иметь большой участок

Если у вас нет сада — не беда. Даже балкон или терраса подойдут! Благодаря компактной корневой системе многие травы отлично растут в контейнерах. Их легко сочетать с другими многолетниками, создавая цветочные композиции с постепенной сменой сезонного акцента.

Примеры удачных соседей: эхинацея, астра, шалфей, тысячелистник, очиток, хвойные.

Травы, которые впечатляют

Овсяница сизая (Festuca glauca Elijah Blue)

Серебристо-голубые подушечки листвы высотой до 40 см украсят альпинарии, клумбы и горшки. Любит солнце и не требует частого ухода — весной просто прочешите ее пальцами.

Серебристо-голубые подушечки листвы высотой до 40 см украсят альпинарии, клумбы и горшки. Любит солнце и не требует частого ухода — весной просто прочешите ее пальцами. Огненная трава (Uncinia uncinata Everflame)

Яркие бронзовые листья с красной каймой — настоящее пламя в саду. Не любит морозы, поэтому на зиму требует укрытия. Высота — до 30 см.

Яркие бронзовые листья с красной каймой — настоящее пламя в саду. Не любит морозы, поэтому на зиму требует укрытия. Высота — до 30 см. Техасская трава (Muhlenbergia capillaris)

Редкий гость, который вас точно удивит! Ее соцветия напоминают розовую вату. Листья сизо-зеленые, высота — до 1 м. Идеальна для солнечных и слегка затенённых участков.

Редкий гость, который вас точно удивит! Ее соцветия напоминают розовую вату. Листья сизо-зеленые, высота — до 1 м. Идеальна для солнечных и слегка затенённых участков. Осока Осима (Carex oshimensis Evergold)

Жёлто-зелёные дугообразные листья делают её заметной даже среди крупных многолетников. Хорошо смотрится у камней и в групповых посадках. Максимум — 30 см.

Жёлто-зелёные дугообразные листья делают её заметной даже среди крупных многолетников. Хорошо смотрится у камней и в групповых посадках. Максимум — 30 см. Аир злаковидный Огон (Acorus gramineus Ogon)

Предпочитает влажные места — идеален для посадки у водоёмов. Его нежные полосатые листья прекрасно сочетаются с декоративными композициями, создавая лёгкие каскады.

Уточнения

Овсяница сизая (лат. Festuca glauca) — вид цветкового растения семейства Злаки (Poaceae).

