Эти травы ворвались в сад и устроили модный показ — клумбы в шоке

Эти растения способны затмить даже самые яркие цветы! Мы собрали пять потрясающих видов декоративных трав, которые не только преображают сад, но и продолжают радовать глаз, когда остальные растения уже готовятся к зиме.
Фото: commons.wikimedia.org by Snowmanradio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трава
Почему декоративные травы — это находка
Декоративные травы создают в саду ощущение воздуха, движения и игры света. Особенно эффектны они осенью, когда цветущие многолетники отступают на второй план. Цветные сорта трав не только дополняют композиции, но и сами становятся акцентами.
Не обязательно иметь большой участок
Если у вас нет сада — не беда. Даже балкон или терраса подойдут! Благодаря компактной корневой системе многие травы отлично растут в контейнерах. Их легко сочетать с другими многолетниками, создавая цветочные композиции с постепенной сменой сезонного акцента.
Овсяница сизая (Festuca glauca Elijah Blue) Серебристо-голубые подушечки листвы высотой до 40 см украсят альпинарии, клумбы и горшки. Любит солнце и не требует частого ухода — весной просто прочешите ее пальцами.
Огненная трава (Uncinia uncinata Everflame) Яркие бронзовые листья с красной каймой — настоящее пламя в саду. Не любит морозы, поэтому на зиму требует укрытия. Высота — до 30 см.
Техасская трава (Muhlenbergia capillaris) Редкий гость, который вас точно удивит! Ее соцветия напоминают розовую вату. Листья сизо-зеленые, высота — до 1 м. Идеальна для солнечных и слегка затенённых участков.
Осока Осима (Carex oshimensis Evergold) Жёлто-зелёные дугообразные листья делают её заметной даже среди крупных многолетников. Хорошо смотрится у камней и в групповых посадках. Максимум — 30 см.
Аир злаковидный Огон (Acorus gramineus Ogon) Предпочитает влажные места — идеален для посадки у водоёмов. Его нежные полосатые листья прекрасно сочетаются с декоративными композициями, создавая лёгкие каскады.
Уточнения
Овсяница сизая (лат. Festuca glauca) — вид цветкового растения семейства Злаки (Poaceae).