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Эти травы ворвались в сад и устроили модный показ — клумбы в шоке

2:28
Садоводство

Эти растения способны затмить даже самые яркие цветы! Мы собрали пять потрясающих видов декоративных трав, которые не только преображают сад, но и продолжают радовать глаз, когда остальные растения уже готовятся к зиме.

Трава
Фото: commons.wikimedia.org by Snowmanradio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трава

Почему декоративные травы — это находка

Декоративные травы создают в саду ощущение воздуха, движения и игры света. Особенно эффектны они осенью, когда цветущие многолетники отступают на второй план. Цветные сорта трав не только дополняют композиции, но и сами становятся акцентами.

Не обязательно иметь большой участок

Если у вас нет сада — не беда. Даже балкон или терраса подойдут! Благодаря компактной корневой системе многие травы отлично растут в контейнерах. Их легко сочетать с другими многолетниками, создавая цветочные композиции с постепенной сменой сезонного акцента.

Примеры удачных соседей: эхинацея, астра, шалфей, тысячелистник, очиток, хвойные.

Травы, которые впечатляют

  • Овсяница сизая (Festuca glauca Elijah Blue)
    Серебристо-голубые подушечки листвы высотой до 40 см украсят альпинарии, клумбы и горшки. Любит солнце и не требует частого ухода — весной просто прочешите ее пальцами.
  • Огненная трава (Uncinia uncinata Everflame)
    Яркие бронзовые листья с красной каймой — настоящее пламя в саду. Не любит морозы, поэтому на зиму требует укрытия. Высота — до 30 см.
  • Техасская трава (Muhlenbergia capillaris)
    Редкий гость, который вас точно удивит! Ее соцветия напоминают розовую вату. Листья сизо-зеленые, высота — до 1 м. Идеальна для солнечных и слегка затенённых участков.
  • Осока Осима (Carex oshimensis Evergold)
    Жёлто-зелёные дугообразные листья делают её заметной даже среди крупных многолетников. Хорошо смотрится у камней и в групповых посадках. Максимум — 30 см.
  • Аир злаковидный Огон (Acorus gramineus Ogon)
    Предпочитает влажные места — идеален для посадки у водоёмов. Его нежные полосатые листья прекрасно сочетаются с декоративными композициями, создавая лёгкие каскады.

Уточнения

Овсяница сизая (лат. Festuca glauca) — вид цветкового растения семейства Злаки (Poaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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