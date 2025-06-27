Забудьте о парше на картофеле: старинный метод спасёт урожай

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Парша на картофеле — это не только неэстетичные клубни. Она открывает путь инфекциям, снижает лежкость и ухудшает товарный вид урожая. Но что делать, если вы хотите избежать химии и сделать картошку здоровой?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Секрет в простом, но невероятно эффективном летнем средстве — настое из хвоща полевого. Этот сорняк, полный кремния, укрепляет клеточные стенки картофеля, делая его неуязвимым для грибковых заболеваний, включая паршу.

Как приготовить настой из хвоща

Приготовление настоя требует времени, но процесс несложный. Заполните ведро объёмом 10 литров свежей или сушёной травой хвоща на 2/3. Залейте водой до краёв.

Накройте крышкой или сеткой и оставьте настаиваться в тепле (но не под прямыми солнечными лучами) на 7-10 дней. За это время настой начнёт бродить и издавать характерный запах.

После этого процедите жидкость, чтобы получить концентрат. Для опрыскивания разведите настой с чистой водой в пропорции 1:4 или 1:5 (1 часть настоя на 4-5 частей воды).

Когда и как применять

Чтобы настой был максимально эффективен, обрабатывайте картофель в период активного формирования клубней — с конца июня по июль, когда кусты уже сомкнутся в рядках. Тщательно обрабатывайте ботву картофеля с обеих сторон листьев, а также почву вокруг кустов.

Не забудьте повторить обработку через 10-14 дней, чтобы гарантировать устойчивость клубней.

Почему это работает

Кремний, содержащийся в хвощах, укрепляет ткани картофеля, включая клубни под землёй. Их кожура становится более прочной, а значит — устойчива к парше и другим грибковым заболеваниям.

Кроме того, хвощ оказывает общеукрепляющее действие на растение и подавляет рост патогенов.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

