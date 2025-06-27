Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уатт придумал лошадь — и выиграл рынок: почему мы до сих пор измеряем мощность, как в 18 веке
Haval Jolion после 100 тысяч км: реальные проблемы от владельцев
Тайна остывшего чайника: почему кипятить воду дважды опасно для здоровья
Остановитесь в дверном проёме! Психолог объяснила, как три вопроса спасут от катастрофы — проверьте сейчас
Краска, жара и шампунь из супермаркета — тройной удар по вашей голове
Стеклянный щит: один трюк, и ваши окна забудут, что такое разводы
Вкусный способ оздоровить кишечник и сбросить пару сантиметров
Беременная Рианна оплакивает потерю: как ушёл её отец
Голос России на Оскаре: Юра Борисов может стать членом Американской киноакадемии

Забудьте о парше на картофеле: старинный метод спасёт урожай

2:01
Садоводство

Парша на картофеле — это не только неэстетичные клубни. Она открывает путь инфекциям, снижает лежкость и ухудшает товарный вид урожая. Но что делать, если вы хотите избежать химии и сделать картошку здоровой?

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Секрет в простом, но невероятно эффективном летнем средстве — настое из хвоща полевого. Этот сорняк, полный кремния, укрепляет клеточные стенки картофеля, делая его неуязвимым для грибковых заболеваний, включая паршу.

Как приготовить настой из хвоща

Приготовление настоя требует времени, но процесс несложный. Заполните ведро объёмом 10 литров свежей или сушёной травой хвоща на 2/3. Залейте водой до краёв.

Накройте крышкой или сеткой и оставьте настаиваться в тепле (но не под прямыми солнечными лучами) на 7-10 дней. За это время настой начнёт бродить и издавать характерный запах.

После этого процедите жидкость, чтобы получить концентрат. Для опрыскивания разведите настой с чистой водой в пропорции 1:4 или 1:5 (1 часть настоя на 4-5 частей воды).

Когда и как применять

Чтобы настой был максимально эффективен, обрабатывайте картофель в период активного формирования клубней — с конца июня по июль, когда кусты уже сомкнутся в рядках. Тщательно обрабатывайте ботву картофеля с обеих сторон листьев, а также почву вокруг кустов.

Не забудьте повторить обработку через 10-14 дней, чтобы гарантировать устойчивость клубней.

Почему это работает

Кремний, содержащийся в хвощах, укрепляет ткани картофеля, включая клубни под землёй. Их кожура становится более прочной, а значит — устойчива к парше и другим грибковым заболеваниям.

Кроме того, хвощ оказывает общеукрепляющее действие на растение и подавляет рост патогенов.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Наука и техника
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта Аудио 
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно
Правда ТВ
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Секрет великодушия: что общего у вас и Ганди? Ответ найдётся в светлой триаде Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская Секретные бомбардировки: что на самом деле произошло в Натанзе 21 июня Юрий Бочаров
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Тайна остывшего чайника: почему кипятить воду дважды опасно для здоровья
Забудьте о парше на картофеле: старинный метод спасёт урожай
Остановитесь в дверном проёме! Психолог объяснила, как три вопроса спасут от катастрофы — проверьте сейчас
Как построить успешную карьеру маркетолога: опыт Абдулбасыра Махтибекова
Краска, жара и шампунь из супермаркета — тройной удар по вашей голове
Стеклянный щит: один трюк, и ваши окна забудут, что такое разводы
Вкусный способ оздоровить кишечник и сбросить пару сантиметров
Беременная Рианна оплакивает потерю: как ушёл её отец
Голос России на Оскаре: Юра Борисов может стать членом Американской киноакадемии
Секрет великодушия: что общего у вас и Ганди? Ответ найдётся в светлой триаде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.