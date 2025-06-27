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Пустая грядка? Это не каприз погоды, а типичная ошибка с семенами

1:48
Садоводство

Семена закопали, полили, стали ждать… А на грядке — тишина. Ни ростков, ни огурчиков. Всё списали на холодную весну? Но у этой пустоты часто совсем другие причины.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Главная ошибка — спешка. Огурцы не любят холод. Если посадить семена в непрогретую землю (менее +10…+12 °C), они просто "засыпают" навсегда.

Даже если тепло уже пришло, не исключено, что возвратный заморозок испортил дело. Один ночной минус — и молодые ростки гибнут, не успев вздохнуть.

Полив — тоже тонкая наука. Пересушенная почва не даст семенам пробиться, а переувлажнённая превратит их в гниль. Особенно если почва плотная и вода застаивается.

Молодая зелень — деликатес для слизней. Ночью они могут подчистую съесть все всходы.

Не забывайте и про качество самих семян. Старые, подмороженные или плохо хранившиеся просто не взойдут. Проверка на всхожесть перед посевом — не пустая формальность.

Глубина посадки тоже важна. Слишком глубоко — и росток не сможет пробиться наружу. Слишком мелко — пересохнет или вымерзнет.

И не прячьте грядку в тень. Огурцы — дети солнца. Им нужно светлое, хорошо прогреваемое место. Тогда, при правильной глубине и лёгкой влажности, первые петельки появятся уже через 6-8 дней.

Как избежать фиаско:

  • ждите устойчивого тепла;

  • не переусердствуйте с поливом;

  • выбирайте солнечное место;

  • прикрывайте посевы агроволокном;

  • не жадничайте — используйте свежие, проверенные семена.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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