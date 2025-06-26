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Соседи смеялись, когда увидели, как на огороде закапывают трусы — теперь делают то же самое

2:53
Садоводство

Садоводы по всему миру продолжают закапывать… белые хлопковые трусы. Звучит абсурдно? На самом деле, это простой и эффективный способ узнать, насколько здорова почва на вашем участке. Эксперимент, стартовавший в 2020 году, уже пять лет вызывает интерес и улыбку у дачников, экологов и даже фермеров.

Лопата
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопата

Как работают "трусы для почвы"

Идея принадлежит французскому Агентству по охране окружающей среды и энергетическому контролю (ADEME). Суть метода проста: берётся пара белых трусов из 100% хлопка — или любой кусок хлопчатобумажной ткани — и закапывается в землю на глубину около 15 сантиметров.

Затем остаётся только ждать. Весной и осенью ткань разлагается активнее, так как в это время почвенные микроорганизмы особенно активны. Летом и зимой процессы идут медленнее. Через два месяца нужно выкопать закопанный текстиль и внимательно его осмотреть.

Если трусы почти полностью разрушились, значит, почва живая, полна микроорганизмов и готова поддерживать растения. Но если ткань осталась почти целой — это тревожный знак. Такая почва бедна жизнью, плохо удерживает влагу, хуже справляется с питанием растений и значительно менее устойчива к климатическим стрессам.

Почему это важно для сада

Этот простой тест даёт наглядное представление о качестве почвы. Его с удовольствием используют не только дачники, но и школьные учителя, экологи, фермеры в Канаде и Европе. Ведь живая почва — это не просто основа урожая. Это экосистема, которая помогает удерживать влагу, связывает углерод, фильтрует воду и защищает растения от болезней и засух.

Хотя научные исследования, в том числе работа, опубликованная в Nature Ecology & Evolution, указывают, что метод не даёт исчерпывающих данных о составе почвы, он остаётся отличным индикатором для всех, кто хочет понять, насколько их участок здоров.

К тому же для этого не нужны лаборатории, сложные приборы или микроскопы. Достаточно пары белых хлопковых трусов — и немного терпения.

Пять лет спустя эксперимент продолжается

Инициатива быстро вышла за рамки простого экологического эксперимента. Она стала популярна среди тех, кто хочет напомнить: здоровье почвы — не абстрактное понятие, а основа жизни на планете. И заботиться о ней стоит так же, как о собственном здоровье.

Поэтому если хотите узнать, насколько жива ваша земля — просто возьмите старые хлопковые трусы и закопайте их в саду. Ответ будет нагляднее любого анализа.

Уточнения

Трусы́ — разновидность мужского и женского нательного белья.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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