Сад буквально кричит о помощи: 4 признака, что почва обеднела и растения требуют подкормки

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда понять, когда растениям требуется подкормка, бывает не так просто. Но на самом деле сами растения подают явные сигналы. Нужно лишь научиться их распознавать. Правильный уход за садом начинается с наблюдательности: стоит только взглянуть на листья, цветы или состояние корней, чтобы понять, чего не хватает почве.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грядка

Как понять, что растениям срочно нужна подкормка

Самый точный способ — это провести анализ почвы. Такой тест сразу покажет, каких питательных веществ не хватает и что необходимо добавить. Особенно это важно, если вы занимаетесь садоводством всерьёз. Анализ позволяет выявить дефициты ещё до того, как они отразятся на внешнем виде растений.

Но если лабораторный тест пока откладывается, есть четыре основных признака, которые подскажут, что почва истощена и пора срочно вносить удобрения.

1. Изменение цвета листьев

Здоровые листья должны быть ярко-зелёными. Если они начинают желтеть, особенно в нижней части растения, это явный сигнал о нехватке азота. Без азота замедляется рост, листья слабеют, а растения теряют жизненную силу.

Если листва приобретает красноватый или фиолетовый оттенок — это тревожный знак дефицита фосфора. А вот коричневые края и скручивание листьев говорят о нехватке калия или кальция.

2. Снижение количества цветов и плодов

Если вы замечаете, что растения цветут слабее обычного или начинают плохо плодоносить, это почти всегда указывает на дефицит питания. Конечно, сначала нужно убедиться, что проблема не в поливе или вредителях. Но если с ними всё в порядке, причина — истощённая почва. Без достаточного количества питательных веществ растения просто не способны заложить полноценное количество бутонов и завязей.

3. Слабая корневая система

Этот признак сложнее заметить, но он один из самых надёжных. Если растения с трудом держатся в почве, корни слабо развиты, это почти всегда говорит о нехватке минералов. Особенно опасно, если корни становятся тёмно-коричневыми, мягкими и источают неприятный запах. Это уже признак серьёзных проблем с почвой.

В такой ситуации необходимо срочно использовать органические удобрения с медленным высвобождением. Они помогут восстановить здоровье корней и стимулировать рост сильной корневой системы.

4. Замедление роста

Если растения вдруг останавливаются в развитии, выглядят угнетёнными, плохо растут и не набирают массу — это универсальный сигнал, что им срочно нужно питание. Особенно быстро это проявляется в периоды активного роста — весной и в начале лета.

Чем раньше вы заметите эти признаки, тем быстрее сможете восстановить здоровье сада. А растения отблагодарят вас богатым цветением и щедрым урожаем.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

