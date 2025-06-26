Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джинсовая мини-юбка снова в моде: как перенести тренд 00-х в стиль 2025
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Живой символ надежды: птица, которую считали исчезнувшей, вновь покоряет горы Испании
Хищник-убийца вышел на охоту в Хорватии: Адриатика находится под смертельной угрозой
Цифровая стройка в действии: что теперь обязаны делать застройщики с 2025 года
Появились камеры, фиксирующие громкий шум от транспорта: не словите крупный штраф
Как тренироваться без боли: секреты правильного подхода для долгосрочного результата и здоровья
Вся жизнь по съемным квартирам: вот что предрекли молодым россиянам
Потеря питомца — боль, которую не видно: как пережить и не сломаться

Эта хитрость продлевает жизнь клубнике в 3 раза — плесень просто не успевает появиться

3:46
Садоводство

Клубничный сезон в самом разгаре, и задача каждого садовода — не только собрать сладкие и ароматные ягоды, но и сохранить их свежими как можно дольше. Ведь плоды, в которые вложено столько сил и труда, должны приносить радость, а не разочарование из-за быстрой порчи.

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

Почему клубника так быстро портится

Клубника — настоящий витаминный кладезь. Она богата витамином C, фолиевой кислотой, калием, магнием, железом и кальцием. Однако в отличие от яблок, груш или бананов, клубника не дозревает после сбора. Поэтому правильное хранение критически важно — иначе ягоды быстро теряют и вкус, и свои полезные свойства.

Правила хранения клубники, которые нельзя игнорировать

Чтобы ягоды сохранили свежесть, есть несколько обязательных правил. Прежде всего, никогда не мойте клубнику заранее. Влага — главный враг, она ускоряет процесс гниения. Ягоды моют только непосредственно перед употреблением или заморозкой.

Плодоножки всегда оставляют на месте до момента использования — так клубника дольше остаётся свежей и ароматной.

Особое внимание стоит уделить качеству ягод. Как только замечаете плесень или подгнившие экземпляры, их необходимо сразу удалить. Плесень распространяется молниеносно, и одна испорченная ягода может за считаные часы заразить целую корзину. При покупке обязательно осматривайте упаковку — если хотя бы одна ягода выглядит подозрительно, лучше выбрать другую партию.

Где и как хранить клубнику

Всё зависит от того, когда вы планируете её съесть или переработать.

Если ягоды вы собираетесь съесть в тот же день, их можно оставить при комнатной температуре. Разложите клубнику в один слой на подносе или тарелке, застеленной бумажным полотенцем.

Когда клубника нужна на следующий день или через сутки, лучше отправить её в холодильник. Самое подходящее место — ящик для овощей и фруктов. Там стабильная температура и влажность, которая помогает сохранить ягоды дольше. Опять же, укладывайте клубнику в один слой на бумажное полотенце, можно слегка накрыть её фольгой.

Если вы понимаете, что не сможете съесть клубнику в течение двух-трёх дней, её лучше заморозить. Сначала удалите плодоножки и промойте ягоды в миске с водой, добавив чайную ложку уксуса — это поможет убрать бактерии и предотвратить развитие плесени. Затем обсушите клубнику и выложите в один слой на противень или доску, застеленную бумагой для выпечки. После полной заморозки переложите ягоды в пакеты или контейнеры для заморозки. При желании клубнику можно сразу нарезать ломтиками или разделить на половинки.

Вакуумная упаковка — способ сохранить свежесть надолго

Отличный вариант для хранения — вакуумирование. В вакуумных контейнерах клубника может оставаться свежей до двух недель в холодильнике. А в специальных пакетах для вакуумной упаковки ягоды можно безопасно хранить в морозильной камере в течение нескольких месяцев.

Перед вакуумированием обязательно переберите ягоды, избавьтесь от повреждённых, промойте их в воде с уксусом и тщательно высушите бумажными полотенцами. Только сухие ягоды подходят для вакуумного хранения.

Правильное хранение — это несложно, но требует внимания к деталям. Соблюдая эти правила, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной клубникой намного дольше.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно
Туризм
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Минус для молодых, плюс для старших: как налоговая реформа США разделит поколения
Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли
Минус 5 см в талии: вот что действительно поможет похудеть
Этот способ приготовления мороженого сэкономит вам кучу денег — секрет простой
Спите комфортно в жару: японский метод, который удивит вас простотой
Умиляет, но зря: почему вылизывание кошкой может быть сигналом опасности
Аллергия включает бешеный режим без предупреждения: вот как поставить её на место до отпуска
Сёрф, музей раковин и креветки с чили: этот пляжный курорт Австралии всё ещё не захвачен туристами
Как не получить штраф за пешеходный переход — простые правила, которые спасут деньги и нервы
130 тысяч лет назад планета уже тонула — доказательства нашли в ледяном архиве Антарктиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.