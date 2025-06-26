Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрелый фитнес: как не убить суставы и реально подтянуть тело после 40
Путешествие между Мурой и Дравой: Хорватский регион, где пейзажи как в сказке, а вино — как песня
Центральные банки теряют интерес к доллару: золото, евро и юань выходят на первый план
Джинсовая мини-юбка снова в моде: как перенести тренд 00-х в стиль 2025
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Эта хитрость продлевает жизнь клубнике в 3 раза — плесень просто не успевает появиться
Живой символ надежды: птица, которую считали исчезнувшей, вновь покоряет горы Испании
Хищник-убийца вышел на охоту в Хорватии: Адриатика находится под смертельной угрозой
Цифровая стройка в действии: что теперь обязаны делать застройщики с 2025 года

Плод за плодом — куст не успевает отдыхать: июньская подкормка творит настоящие чудеса с помидорами

3:57
Садоводство

Хотите, чтобы кусты помидоров ломились под тяжестью урожая? Весь секрет кроется в правильной июньской подкормке. Именно в начале лета томаты вступают в ключевую фазу роста — активно развиваются корни, наращивается зелёная масса, появляются первые цветки и завязи. В этот момент растения испытывают максимальную потребность в питательных веществах. И если всё сделать правильно, результат превзойдёт ожидания.

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Почему июнь решающий для урожая томатов

Именно июнь определяет, сколько и каких плодов вы соберёте в конце сезона. На этом этапе помидоры нуждаются в сбалансированном комплексе элементов.

Азот стимулирует рост побегов и листьев, помогает растениям набрать силу. Фосфор необходим для развития корней и закладывания цветочных кистей. Без калия не получится вкусных, сладких и плотных плодов — он отвечает за налив и качество томатов. Важную роль играют кальций и магний — эти элементы укрепляют ткани растений и защищают их от заболеваний, например, от сухой гнили кончиков плодов, когда нижняя часть томата чернеет и загнивает.

Правильно подобранное питание в июне даёт растениям силу справляться с нагрузкой — ведь впереди формирование и созревание десятков плодов на каждом кусте.

Лучшие удобрения для томатов в июне

Органические подкормки — фундамент здоровья

Без органики никуда. Компост — универсальное решение для томатов. Он не только питает почву, но и улучшает её структуру, удерживает влагу и активизирует полезную микрофлору. Достаточно просто замульчировать компостом приствольный круг, и растения будут стабильно получать нужные вещества.

Отлично работает и настой крапивы. Он богат азотом, калием и микроэлементами, необходимыми для роста и устойчивости. Готовить его просто: свежую крапиву измельчают, наполняют ёмкость наполовину, заливают водой и оставляют бродить на 1-2 недели. Перед использованием настой разводят в пропорции 1:10 и поливают помидоры под корень.

Минеральные удобрения — точечная поддержка урожая

Для быстрого насыщения томатов в июне лучше использовать удобрения с акцентом на фосфор и калий. Они стимулируют образование цветков, завязей и способствуют росту плодов. Подходят специальные составы для томатов или овощных культур, которые применяют раз в 2-3 недели, строго по инструкции.

Особое внимание стоит уделить кальциевым удобрениям. Они необходимы для профилактики сухой гнили, от которой особенно страдают крупные и мясистые сорта. Кальциевые подкормки используют согласно рекомендациям на упаковке, особенно если в предыдущие сезоны уже возникали подобные проблемы.

Важно помнить: переизбыток азота на этом этапе может сыграть злую шутку. Вместо плодов куст начнёт активно наращивать листья и стебли. Кроме того, чрезмерное использование минеральных удобрений способно привести к засолению почвы и ухудшению её структуры. Поэтому разумный баланс — основа успеха.

Помидоры, которые гнут ветки под тяжестью плодов — это реально

Правильная июньская подкормка — залог не просто хорошего, а по-настоящему рекордного урожая. Здоровые, крепкие растения легче справляются с жарой, дождями, вредителями и болезнями. А главное — каждый куст отблагодарит вас десятками ароматных, сладких и сочных томатов. Тех самых, которые не сравнятся ни с чем, купленным в магазине.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду
Авто
Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду Аудио 
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно
Туризм
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Минус для молодых, плюс для старших: как налоговая реформа США разделит поколения
Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли
Минус 5 см в талии: вот что действительно поможет похудеть
Этот способ приготовления мороженого сэкономит вам кучу денег — секрет простой
Спите комфортно в жару: японский метод, который удивит вас простотой
Умиляет, но зря: почему вылизывание кошкой может быть сигналом опасности
Аллергия включает бешеный режим без предупреждения: вот как поставить её на место до отпуска
Сёрф, музей раковин и креветки с чили: этот пляжный курорт Австралии всё ещё не захвачен туристами
Как не получить штраф за пешеходный переход — простые правила, которые спасут деньги и нервы
130 тысяч лет назад планета уже тонула — доказательства нашли в ледяном архиве Антарктиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.