На листьях дыры? Вот кто портит ваши растения — и как с этим бороться

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление дырок на листьях любимых растений пугает даже опытных садоводов. Листья теряют красоту, а растения — силу. Но не спешите паниковать: по форме и характеру повреждений можно понять, кто именно решил "пообедать" вашей зеленью. А зная причину, вы легко сможете вернуть растениям здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста с гусеницами

Кто оставляет дырки на листьях

1. Гусеницы

Эти ненасытные "малыши" — личинки бабочек и мотыльков. Они объедают края или съедают листья полностью. Часто оставляют за собой экскременты (фрасс) и яйца. Некоторые гусеницы плетут паутинные гнёзда.

Что делать?

Лучше всего — аккуратно собрать вручную или переселить. Также помогают сетки и природные репелленты, не вредящие опылителям.

2. Слизни и улитки

Активизируются после дождей. Съедают листья, фрукты и даже цветы. Оставляют блестящие следы и кладки яиц.

Что делать?

Используйте ловушки, золу, кофе или механический сбор. Следите за влажностью — это тоже помогает.

3. Грызущие насекомые

Японские жуки, трипсы, тля и минирующие моли могут изрядно повредить листву. Их присутствие выдают рваные отверстия, пожелтение и мелкие яйца.

Что делать?

Помогают отпугивающие растения, защитные сетки и спреи на основе мыла, настоев чеснока или нима.

4. Дикие животные

Кролики, белки, бурундуки, олени и даже медведи могут повредить сад. Они объедают бутоны, листья и иногда оставляют фекалии рядом.

Что делать?

Установите заборы, сетки или светильники с датчиками движения. Есть и отпугивающие растения или нетоксичные аэрозоли.

5. Грибковые заболевания

Мучнистая роса, пятнистости и бактериальные инфекции вызывают сухие пятна, увядание и дырки в листьях.

Что делать?

Удаляйте поражённые листья. Обрабатывайте растения раствором соды или другими натуральными фунгицидами. Следите за поливом и проветриваемостью.

Главное правило садовода

Понимание причины — половина успеха. Не стоит применять химикаты вслепую: это может навредить полезным насекомым. Натуральные средства и внимательное наблюдение сохранят сад красивым и здоровым.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

