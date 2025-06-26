На листьях дыры? Вот кто портит ваши растения — и как с этим бороться

Появление дырок на листьях любимых растений пугает даже опытных садоводов. Листья теряют красоту, а растения — силу. Но не спешите паниковать: по форме и характеру повреждений можно понять, кто именно решил "пообедать" вашей зеленью. А зная причину, вы легко сможете вернуть растениям здоровье.
Эти ненасытные "малыши" — личинки бабочек и мотыльков. Они объедают края или съедают листья полностью. Часто оставляют за собой экскременты (фрасс) и яйца. Некоторые гусеницы плетут паутинные гнёзда.
Что делать?
Лучше всего — аккуратно собрать вручную или переселить. Также помогают сетки и природные репелленты, не вредящие опылителям.
Активизируются после дождей. Съедают листья, фрукты и даже цветы. Оставляют блестящие следы и кладки яиц.
Что делать?
Используйте ловушки, золу, кофе или механический сбор. Следите за влажностью — это тоже помогает.
Японские жуки, трипсы, тля и минирующие моли могут изрядно повредить листву. Их присутствие выдают рваные отверстия, пожелтение и мелкие яйца.
Что делать?
Помогают отпугивающие растения, защитные сетки и спреи на основе мыла, настоев чеснока или нима.
Кролики, белки, бурундуки, олени и даже медведи могут повредить сад. Они объедают бутоны, листья и иногда оставляют фекалии рядом.
Что делать?
Установите заборы, сетки или светильники с датчиками движения. Есть и отпугивающие растения или нетоксичные аэрозоли.
Мучнистая роса, пятнистости и бактериальные инфекции вызывают сухие пятна, увядание и дырки в листьях.
Что делать?
Удаляйте поражённые листья. Обрабатывайте растения раствором соды или другими натуральными фунгицидами. Следите за поливом и проветриваемостью.
Понимание причины — половина успеха. Не стоит применять химикаты вслепую: это может навредить полезным насекомым. Натуральные средства и внимательное наблюдение сохранят сад красивым и здоровым.
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