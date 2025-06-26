Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска для лица за 15 минут: готовим из 4 простых ингредиентов и волшебным образом убираем морщины
Клубничная сенсация: новые сорта, которые вы не можете пропустить
Два ковра — в одной комнате? Да, и вот почему это работает на ура
Болгария обыгрывает Японию в Лиге Наций по волейболу
Возраст вашей кошки может шокировать — устаревшая формула обманывала всех
Как превратить утро из пытки в ресурс: 5 ошибок в еде, которые мешают проснуться живым
От шипения до заклинившего руля: как ГУР предупреждает о поломке автомобиля
Один ингредиент в конце — и солянка раскрывается по-новому: секрет, который стоит знать
Экономия или мина замедленного действия: зачем автопроизводители обложили моторный отсек пластиком

На листьях дыры? Вот кто портит ваши растения — и как с этим бороться

2:40
Садоводство

Появление дырок на листьях любимых растений пугает даже опытных садоводов. Листья теряют красоту, а растения — силу. Но не спешите паниковать: по форме и характеру повреждений можно понять, кто именно решил "пообедать" вашей зеленью. А зная причину, вы легко сможете вернуть растениям здоровье.

Капуста с гусеницами
Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста с гусеницами

Кто оставляет дырки на листьях

1. Гусеницы

Эти ненасытные "малыши" — личинки бабочек и мотыльков. Они объедают края или съедают листья полностью. Часто оставляют за собой экскременты (фрасс) и яйца. Некоторые гусеницы плетут паутинные гнёзда.

Что делать?

Лучше всего — аккуратно собрать вручную или переселить. Также помогают сетки и природные репелленты, не вредящие опылителям.

2. Слизни и улитки

Активизируются после дождей. Съедают листья, фрукты и даже цветы. Оставляют блестящие следы и кладки яиц.

Что делать?

Используйте ловушки, золу, кофе или механический сбор. Следите за влажностью — это тоже помогает.

3. Грызущие насекомые

Японские жуки, трипсы, тля и минирующие моли могут изрядно повредить листву. Их присутствие выдают рваные отверстия, пожелтение и мелкие яйца.

Что делать?

Помогают отпугивающие растения, защитные сетки и спреи на основе мыла, настоев чеснока или нима.

4. Дикие животные

Кролики, белки, бурундуки, олени и даже медведи могут повредить сад. Они объедают бутоны, листья и иногда оставляют фекалии рядом.

Что делать?

Установите заборы, сетки или светильники с датчиками движения. Есть и отпугивающие растения или нетоксичные аэрозоли.

5. Грибковые заболевания

Мучнистая роса, пятнистости и бактериальные инфекции вызывают сухие пятна, увядание и дырки в листьях.

Что делать?

Удаляйте поражённые листья. Обрабатывайте растения раствором соды или другими натуральными фунгицидами. Следите за поливом и проветриваемостью.

Главное правило садовода

Понимание причины — половина успеха. Не стоит применять химикаты вслепую: это может навредить полезным насекомым. Натуральные средства и внимательное наблюдение сохранят сад красивым и здоровым.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Клубничная сенсация: новые сорта, которые вы не можете пропустить
Два ковра — в одной комнате? Да, и вот почему это работает на ура
Болгария обыгрывает Японию в Лиге Наций по волейболу
Возраст вашей кошки может шокировать — устаревшая формула обманывала всех
Как превратить утро из пытки в ресурс: 5 ошибок в еде, которые мешают проснуться живым
От шипения до заклинившего руля: как ГУР предупреждает о поломке автомобиля
Один ингредиент в конце — и солянка раскрывается по-новому: секрет, который стоит знать
Экономия или мина замедленного действия: зачем автопроизводители обложили моторный отсек пластиком
Секрет молодости в завитке: стрижки, которые делают лицо добрее
Заснул — не значит отдохнул: как кофе перед сном разрушает мозг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.