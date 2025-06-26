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Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете

1:38
Садоводство

Думаете, с окончанием весны всё кончено? Ошибаетесь! Июль — это вовсе не конец, а второе дыхание для огорода. Многие опытные дачники знают: именно сейчас можно получить второй урожай — быстрый, свежий и щедрый.

Росток
Фото: commons.wikimedia.org by Skotkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Росток

Если вы упустили весенний сезон или хотите "добавки", самое время взять в руки семена. Главное — выбирать культуры с коротким циклом роста и только раннеспелые сорта.

Что посадить в июле, чтобы не пожалеть

1. Стручковая фасоль

Настоящий чемпион по скорости. Уже через месяц после посева вы получите первые нежные стручки. Растёт активно, любит тепло и не требует особого ухода.

2. Зелень

Руккола, шпинат, укроп, кинза — всё это прекрасно всходит летом. Главное — не упустить момент сбора, пока жара не заставила растения "стрелковаться". До первого урожая — всего 2-3 недели.

3. Горох

Если замочить семена перед посадкой, июльское тепло даст отличный результат. Горох быстро растёт, не боится ночных перепадов температуры и обожает длинный световой день.

4. Огурцы

Да-да, второй заход! Если посадить огурцы в начале июля, уже в августе можно лакомиться хрустящими плодами. А при хорошей погоде — сбор продолжится вплоть до осени.

Июльский посев — это шанс продлить сезон свежих урожаев и использовать грядки с умом. Огород не должен простаивать в ожидании осени!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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