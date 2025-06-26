Один ингредиент в грядке — и баклажаны растут, как на дрожжах

Баклажаны — настоящие обжоры среди огородных культур. Их мощные корни и широкие листья требуют питания в таких объёмах, что без "богатого стола" в почве на щедрый урожай можно не рассчитывать.
Но есть одна агрономическая хитрость, которую десятилетиями знали только профи: главное условие для мегаурожая — обилие органики в почве и её постоянное разложение.
Плодородие грядки — ключ к успеху. Чем активнее в земле разлагается органика, тем сильнее и продуктивнее становится куст баклажана. Если вы не подготовили почву с осени, сделать это можно и весной — главное не тянуть.
За 7 дней до посадки начните активно удобрять почву.
Идеально - ведро компоста или полведра перепревшего навоза на каждый квадратный метр.
Если осенью не удобряли, вносите питательные вещества прямо в посадочные ямки.
Глубоко рыхлите землю — баклажаны любят воздух.
Соблюдайте дистанцию - не менее 40 см между растениями, иначе листья "задушат" друг друга.
Следите за глубиной посадки - корневая шейка должна остаться на том же уровне, что и в рассадной таре.
Никогда не заглубляйте стебель! Это распространённая ошибка, которая может привести к гибели растения или резкому торможению роста.
Баклажаны любят тепло, питание и простор. Уберите хотя бы одно из этих условий — и урожай сойдёт на нет. Добавьте всё - и ваша грядка станет поводом для зависти соседей.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
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