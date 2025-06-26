Один ингредиент в грядке — и баклажаны растут, как на дрожжах

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны — настоящие обжоры среди огородных культур. Их мощные корни и широкие листья требуют питания в таких объёмах, что без "богатого стола" в почве на щедрый урожай можно не рассчитывать.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Но есть одна агрономическая хитрость, которую десятилетиями знали только профи: главное условие для мегаурожая — обилие органики в почве и её постоянное разложение.

В чём суть

Плодородие грядки — ключ к успеху. Чем активнее в земле разлагается органика, тем сильнее и продуктивнее становится куст баклажана. Если вы не подготовили почву с осени, сделать это можно и весной — главное не тянуть.

Что делать, чтобы баклажаны выросли как на подбор:

За 7 дней до посадки начните активно удобрять почву.

Идеально - ведро компоста или полведра перепревшего навоза на каждый квадратный метр.

Если осенью не удобряли , вносите питательные вещества прямо в посадочные ямки.

Глубоко рыхлите землю — баклажаны любят воздух.

Соблюдайте дистанцию - не менее 40 см между растениями, иначе листья "задушат" друг друга.

Следите за глубиной посадки - корневая шейка должна остаться на том же уровне, что и в рассадной таре.

Никогда не заглубляйте стебель! Это распространённая ошибка, которая может привести к гибели растения или резкому торможению роста.

Запомните

Баклажаны любят тепло, питание и простор. Уберите хотя бы одно из этих условий — и урожай сойдёт на нет. Добавьте всё - и ваша грядка станет поводом для зависти соседей.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

