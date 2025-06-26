Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крупный, сочный и хорошо хранящийся лук — мечта каждого дачника. Но вырастить его "само собой" не получится: нужно приложить немного усилий. И особенно важно — не упустить момент подкормки в июне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Деревенская хитрость, проверенная годами

Есть один рецепт, который любят в деревнях. Он прост, но работает безотказно. Если использовать его вовремя, лук вырастает крепким, здоровым и крупным.

Всё, что нужно — приготовить сухую смесь и насыпать её под каждую луковицу, а затем полить как обычно. Полив нужен, чтобы питательные вещества проникли к корням.

Состав волшебной подкормки

Смешайте в любой ёмкости:

1 кг золы

1 кг монофосфата калия

1 кг доломитовой муки

500 г премикса для кур

Да-да, именно добавка для кур. В ней содержится масса микроэлементов, полезных не только для птиц, но и для растений.

Как применять

Рассыпьте немного смеси под каждое растение.

Полейте обычной водой — не переусердствуйте.

При необходимости процедуру можно повторить через пару недель.

Результат вас точно порадует: головки лука наливаются, зелень становится сочной, а сам урожай — завидным. Главное — не ждать осени, а подкормить лук уже в июне.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

