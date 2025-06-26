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Яблоня сбрасывает плоды: 3 причины, о которых вы не догадывались

Садоводство

Яблоня весной — настоящее украшение участка. Всё вокруг цветёт, пчёлы жужжат, и кажется, что урожай будет невероятным. Но проходит несколько недель — и на земле всё больше завязей и зелёных плодов. Что пошло не так?

яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Эльвина2104, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
яблоки

Причина часто не одна, а целый комплекс. И главное — почти всегда виноват не климат, а сам дачник.

Ошибка 1: неправильный полив

Если в течение нескольких недель нет дождей, а вы не подливали воду, корни яблони попросту пересыхают. Это и запускает процесс сброса завязей — дерево "решает", что плоды не вытянуть.

Совет: полив должен быть редким, но обильным — чтобы промочить почву на глубину 50-60 см. Хорошо помогает мульчирование приствольного круга — влага сохраняется дольше.

Ошибка 2: забыли про подкормки

Питание для яблони — как завтрак для человека. Если в почве не хватает азота, завязи отпадают, не успев развиться. Особенно остро это проявляется на бедных и истощённых почвах.

Совет: каждую весну добавляйте в почву перегной или комплексное удобрение. Это не роскошь, а необходимость.

Ошибка 3: вредители атакуют

Главный враг урожая — плодожорка. Её гусеницы поедают завязи изнутри, и плоды опадают, даже не начав расти.

Совет: не ждите, пока станет "слишком поздно". Регулярно осматривайте деревья и применяйте комплексные меры защиты.

Даже у здорового дерева часть завязей может опадать — это нормально. Но если плоды падают массово — стоит задуматься. И не повторять этих простых, но таких обидных ошибок.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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