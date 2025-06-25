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Томаты трескаются? Вот проверенные решения для вашего сада

3:11
Садоводство » Овощи

Томаты — это одни из самых популярных и любимых овощей среди садоводов. Однако, многие сталкиваются с проблемой трескающихся плодов, что может значительно ухудшить качество урожая. Причины трещин могут быть различными: от резких изменений погоды до неправильного ухода за растениями. Способы предотвращения трещин довольно просты и заключаются в правильном агрономическом уходе.

Куст томатов
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куст томатов

Регулярный полив

Одной из основных причин трескания помидоров является нерегулярный полив. Если растения получают недостаточно влаги в засушливые дни, а затем резко получают много воды, например, во время дождей, это может привести к резкому увеличению объема плодов и появлению трещин. 

Что делать: установите режим полива, который будет обеспечивать стабильное увлажнение почвы. Поливайте томаты глубоко, но не слишком часто, чтобы почва всегда оставалась немного влажной на протяжении всего вегетационного периода. Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу в земле и предотвратить ее испарение.

Защита от солнечных ожогов

Слишком интенсивные солнечные лучи могут вызывать ожоги на поверхности плодов, что также может привести к трещинам.

Что делать: используйте укрытия или притеняющие сетки для защиты растений от палящего солнца, особенно в часы максимальной солнечной активности. Кроме того, правильное размещение растений и создание тенистых зон помогут избежать перегрева.

Правильная подкормка

Недостаток питательных веществ, особенно калия, может служить причиной неравномерного роста плодов, что также увеличивает риск трещин на поверхности томатов.

Что делать: убедитесь, что ваши томаты получают достаточное количество удобрений, особенно в период активного роста и плодоношения. Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и других микроэлементов.

Удаление нижних листьев

Склонность к тресканию плодов может быть связана с избыточной влажностью, накапливающейся в нижней части растения.

Что делать: удаляйте старые и пораженные заболеваниями нижние листья, чтобы избежать накопления влаги. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха вокруг растений и уменьшит риск возникновения болезней.

Формирование растений

Правильная формировка кустов помогает избежать загущенности, что может способствовать образованию болезней и увеличению влажности.

Что делать: удаляйте лишние побеги (пасынки) и формируйте растения в один или два стебля. Это поможет обеспечить лучшую вентиляцию и равномерное освещение.

Устойчивые сорта

Также стоит обратить внимание на выбор сортов томатов. Не все сорта одинаково подвержены трещинам.

Что делать: при выборе семян отдавайте предпочтение устойчивым сортам, которые менее подвержены трещинам, таким как «Черри», «Петрович» или «Бурлетти».

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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