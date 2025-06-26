Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бананы начнут выращивать в России: масштабный проект стоит 3 млрд
Забыли о червях: простой метод очистки черешни от крошечных нежелательных жильцов, который должен знать каждый
Это безумие: Барса может подписать контракт на замену Левандовски с этим футболистом
Новая пара туфель, старая боль: метод, который спасает ноги и нервы
Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего
Неожиданная родина верблюдов: их путь начался в Арктике
Продукты, которые тайно сокращают вашу активность с возрастом: что стоит исключить сейчас
Рай между Корсикой и Италией: где найти самый прозрачный пляж Тосканы
Этот автомобиль стал самым популярным в Европе

Свежесть и вкус в каждой тарелке: топ-5 трав для вашей домашней грядки

3:23
Садоводство » Советы

На сегодняшний день всё больше людей стремится к здоровому образу жизни, и одним из важнейших аспектов этой практики является правильное питание. Ароматные травы и зелень играют ключевую роль в добавлении вкуса и питательной ценности в наши блюда. Однако не всегда есть возможность иметь большой огород или заниматься его уходом. Решение этой проблемы предлагает компактная и многофункциональная грядка, которая позволит вам наслаждаться свежей зеленью круглый год. 

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Что такое грядка с зеленью?

Грядка с зеленью — это небольшая выделенная площадь для выращивания различных трав и зелени, где вы можете комбинировать различные виды растений, создавая уникальные сочетания, которые будут радовать вас своим ароматом и вкусом. Это может быть как традиционная грядка на открытом воздухе, так и контейнеры или подоконники в вашем доме.

Преимущества грядки с зеленью

  • Компактность и простота ухода. Грядка с зеленью занимает немного места и требует минимум усилий для ухода. Даже в малом пространстве можно вырастить множество растений.
  • Свежесть для вашего рациона. Компактная грядка позволяет вам всегда иметь под рукой свежую зелень, не прибегая к покупке в магазине. Это не только экономит деньги, но и обеспечивает вкусные и полезные ингредиенты для ваших блюд.
  • Разнообразие вкусов. Вы можете комбинировать различные виды трав — базилик, петрушку, укроп, тимьян и многие другие. Это не только разнообразит ваш рацион, но и позволит экспериментировать с рецептами.
  • Круглогодичное использование. С помощью теплицы или устройства для гидропонного выращивания вы можете наслаждаться зеленью в любое время года, не ограничиваясь сезонами.
  • Экологичность и безопасность. Вырастив зелень самостоятельно, вы можете быть уверены в ее качестве и безопасности, исключая химикаты и пестициды.

Как организовать грядку с зеленью?

  • Выбор места. На открытом воздухе выбирайте солнечное место — большинство зеленых растений предпочитает солнечные лучи. Если вы планируете грядку на подоконнике, убедитесь, что там достаточно света.
  • Выбор контейнеров или грядок. Используйте горшки, ящики или специальные вертикальные грядки. Они занимают мало места и легко переносятся.
  • Подбор растений. Выберите травы, которые вы чаще всего используете в своем кулинарии. Например, базилик, укроп, петрушка и мята — отличные варианты для новичков.
  • Почва и удобрения. Используйте качественную почву и добавляйте удобрения для поддержания здоровья ваших растений. Регулярный полив также крайне важен.
  • Уход за растениями. Регулярно обрезайте лишние ветви и следите за состоянием зелени. Удаление увядших или больных листьев способствует более здоровому росту.

Создание компактной грядки с зеленью — простой и эффективный способ обеспечить себя ароматной свежей зеленью на протяжении всего года. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно
Туризм
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Тайная жизнь бытовой техники: какие приборы пожирают киловатты за вашей спиной
Коллекторы скупают долги рекордными темпами: что скрывается за их активностью
Почему ваши георгины не цветут: скрытые причины, которые вы не заметили
Вечные моторами зовут не просто так: как эти агрегаты проезжают полмиллиона без серьёзных вложений
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето близко, а пивной пресс сдаёт позиции: пять правил, которые сдуют живот быстрее бега
Удивительный дуэт арбуза и феты: почему это сочетание так полезно для вашего организма
Космическая лаборатория: учёные нашли метанол в далёком звёздном диске
Штат с 10 000 озёр оказался мечтой туриста: этот уголок США стал главным открытием сезона
Вред фруктов вечером: что на самом деле происходит с организмом после сладкого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.