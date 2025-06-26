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Этот красивый сосед роз прогоняет вредителей быстрее любого средства

2:24
Садоводство » Цветы

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, связанной с нападением тли на розы, вредителя, который может быстро их уничтожить. Но есть простое и эффективное решение этой проблемы — посадка рядом с розами определённых трав, которые помогут отпугнуть тлю и защитить ваши цветы. 

Желтая роза
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Желтая роза

Два преимущества одной травы: лаванда

Одним из самых эффективных защитников роз от тли является лаванда. Это не только прекрасное растение, но и многофункциональная трава, которая предлагает ряд преимуществ:

  1. Естественное отпугивание вредителей. Лаванда обладает резким запахом, который не только приятен для нас, но и отвратителен для многих насекомых-вредителей, включая тлю. Посадив лаванду рядом с розами, вы создадите естественный барьер, который защитит ваши цветы от нападений.
  2. Привлечение полезных насекомых. Лаванда также привлекает полезных опылителей, таких как пчелы и бабочки, а также насекомых-хищников, которые питаются тлей. Например, божьи коровки, привлекаемые лавандой, помогают контролировать популяцию тли, что делает ваши розы менее уязвимыми для этого вредителя.

Как правильно посадить лаванду?

  1. Выберите подходящее место. Лаванда предпочитает солнечные участки с хорошей дренажной системой. Убедитесь, что между растениями достаточно пространства для их роста.
  2. Садите в ряд. Лучше всего сажать лаванду в ряд вдоль куста роз, чтобы она выполняла защитную функцию, и в то же время красиво дополняла ваши цветы
  3. Уход за растениями. Лаванда не требует слишком много ухода. Регулярный полив, особенно в первые месяцы после посадки, и обрезка, помогут ей расти быстро и здорово.
  4. Сочетание с другими растениями. Помимо лаванды, можно рассмотреть посадку других трав, таких как мята или базилик, которые также помогают отпугнуть вредителей и являются отличным дополнением к вашему саду.

Посадка лаванды рядом с розами — это не только эффективный способ защиты от тли, но и способ сделать ваш сад более красивым и ароматным. Вы получите двойную выгоду — здоровые и красивые цветы, ароматный уголок и помощь полезных насекомых. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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