Томаты, или как избавиться от боковых побегов: удивительный способ увеличить урожай

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Одним из распространённых вопросов среди садоводов является необходимость удаления боковых побегов у томатов. В этой статье мы подробнее рассмотрим этот процесс, его преимущества и недостатки, а также разберёмся, когда и как правильно применять эту практику.

Фото: Own work by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусты томатов

Зачем удалять боковые побеги?

Боковые побеги, или пасынки, растут в пазухах между основным стеблем и листьями томатов. Принято считать, что их удаление позволяет растению сосредоточить свои силы на развитии главного стебля и плодов. Вот основные причины, по которым многие садоводы прибегают к формированию:

Увеличение урожайности: удаляя боковые побеги, вы даёте возможность растению направить больше ресурсов на образование крупных, качественных плодов на основном стебле. Улучшение вентиляции: многие сорта томатов имеют тенденцию к загущению, что может привести к плохой циркуляции воздуха и увеличению риска грибковых заболеваний. Формирование помогает повысить вентиляцию и снизить вероятность заболеваний. Проще ухаживать: упрощая формирование куста, вы облегчаете уход за растением — полив, удобрение и сбор урожая проходят без лишних неудобств.

Когда и как удалять боковые побеги?

Время проведения формирования: рекомендуется проводить удаление боковых побегов регулярно, начиная с июня и до начала сентября. Это позволит избежать переусердствования с удалением зеленой массы в период активного роста. Как удалять: лучше прищипывать боковые побеги, когда они не превышают 5-10 см в длину. Это можно сделать просто с помощью пальцев или, если побеги толще, с помощью остриженого ножа. Важно избегать повреждения основного стебля и не оставлять слишком больших ран, чтобы сократить риск развития заболеваний.

Следует ли удалять боковые побеги у всех сортов томатов?

Не все сорта томатов одинаково реагируют на формирование. Давайте рассмотрим, как это зависит от типа растения:

Сорт "колонна": для этих сортов формирование является необходимым, так как они вырастают слишком высокими и нуждаются в поддержке. Удаление боковых побегов позволяет сосредоточить силы на формировании крупных плодов. Кустовые сорта: характеризуются ограниченным ростом и не требуют такого внимания, как индетерминантные. Удаление пасынков в этом случае может не только не повысить, но и снизить урожай. Чери и лозовые сорта: как правило, они лучше развиваются без колтучения, так как их структура позволяет успешно созревать большим количеством мелких плодов.

Вопрос о том, нужно ли удалять боковые побеги у томатов, не имеет однозначного ответа. Это зависит от сорта, условий выращивания и ваших личных предпочтений. Если вы хотите получить более крупные плоды и облегчить уход за растениями, колтучение может стать полезным инструментом. Однако в случае кустовых сортов лучше обойтись без него.

Как бы вы ни решили поступить, помните, что каждая процедура должна быть адаптирована к конкретным условиям вашего сада и особенностям каждого сорта. Правильный уход, основанный на знаниях и опыте, всегда приведёт к здоровым растениям и богатому урожаю.