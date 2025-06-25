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Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает

2:50
Садоводство » Деревья и кустарники

Когда крупные, но ещё не созревшие яблоки начинают падать с дерева, это может оставить вас без урожая. В таких случаях садоводы часто обвиняют ветер, засуху или вредителей. Но иногда причина оказывается более глубокая — буквально в почве под деревом. Речь идёт о недостатке влаги в критический период формирования плодов. Корни не могут обеспечить дерево достаточным количеством воды, и оно сбрасывает часть плодов, чтобы спастись.

Молодильное яблоко
Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодильное яблоко

Полив — это вариант, но что делать, если воды мало или поливать часто невозможно? Используйте простую, забытую технику с самыми обычными красными кирпичами, которая поможет вам решить проблему.

Способ, который спасёт ваш яблочный урожай

Сделайте следующее: в кругу ствола яблоневого дерева (примерно на расстоянии 1-1,5 метра от ствола, в проекции кроны) выкопайте 3-4 ямы глубиной около 50 см и диаметром 30-40 см. На дно каждой ямы положите слой (10-15 см) из дробленого камня, мелких гальки или битого кирпича для дренажа.

Затем возьмите старые кирпичи (целые или треснутые — не имеет значения) и кладите их в яму, заполняя около 2/3 объема. Постарайтесь разместить их плотно, оставляя небольшие промежутки. Доверху заполните яму выкопанной землёй, смешанной с компостом или перегноем (1:1), и хорошо уплотните.

Как работает этот метод?

Кирпичи — это пористый материал. Во время дождя или после полива они впитывают огромное количество воды, действуя как губка. Когда погода становится жаркой и верхний слой почвы высыхает, влага из кирпичей медленно проникает в землю и доходит до корней дерева.

Этот метод создает стабильный запас влаги в активной зоне поглощения, предотвращая высыхание в критические моменты, когда плоды наполняются соком и растут. Он особенно эффективен на песчаных или суглинистых почвах, которые плохо удерживают воду.

Кирпичи действуют как "аккумуляторы влаги", которые работают на протяжении нескольких лет. Они также улучшают аэрируемость почвы на глубине. Этот метод не заменяет полноценный полив в условиях сильной засухи, но значительно увеличивает интервалы между поливами и защищает дерево от преждевременной потери плодов.

Попробуйте закопать кирпичи хотя бы под одним яблоневым деревом в этом сезоне и сравните количество упавших плодов с соседними деревьями — разница будет заметной!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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