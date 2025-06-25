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Не дайте клубнике засохнуть: простой лайфхак поможет сохранить урожай

2:23
Садоводство » Советы

Клубника испытывает сложности с плодоношением, если в почву летом не внести один важный натуральный компонент.

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Многие не догадываются, что клубника может увядать и прекращать расти, даже если её поливают. Это происходит потому, что растению требуется одно особое вещество для поддержания необходимой влажности в жаркие летние дни.

Клубника достаточно просто выращивается, и именно это делает её неотъемлемой частью британских садов. Но не спешите радоваться урожаю: если клубника не получает достаточного количества влаги, она может остановить производство своих сочных, красных ягод. Это очень жаждущие растения с мелкой корневой системой, что делает их особенно уязвимыми в жаркое лето, когда влага быстро испаряется из почвы.

Фактически, даже при регулярном поливе почва может недополучать воду, что приводит к пересыханию клубничных растений и снижению их плодоношения — они просто сохраняют свою энергию для выживания.

Но не переживайте! Вам не нужно часами таскать шланг по своему участку. Эксперты компании Monrovia предлагают простой и эффективный способ обеспечить клубнику необходимой влагой, чтобы она продолжала радовать вас своим урожаем.

По их словам: "Клубника, как правило, предпочитает весну и раннее лето, когда почва всё ещё прохладна. Летом, естественно, почва начинает нагреваться.

Чтобы помочь ей оставаться более прохладной, вам нужно добавить органическую мульчу. Дополнительный слой сейчас может способствовать более позднему плодоношению".

Мульчирование — это удивительная садоводческая практика, которая заключается в покрытии почвы вокруг растений специальным материалом для защиты от неблагоприятных погодных условий. Летом мульча не только охладит грунт, но и сохранит влагу.

Некоторые виды органической мульчи способны удерживать влагу намного лучше, что позволяет ей постепенно просачиваться в почву и поддерживать оптимальный уровень влажности для клубники в условиях экстремальной жары. Так что, не откладывайте, пора добавить этот секретный ингредиент в ваш сад, и пусть ваш урожай станет поистине непревзойдённым!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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