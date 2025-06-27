Кажется, что растут нормально, а урожай слабый? Баклажаны требуют особой подкормки перед посадкой

С виду баклажаны могут казаться неприхотливыми, но в действительности это настоящие прожорливцы среди овощей. Их массивные листья, сильная корневая система и активный рост требуют постоянного притока питательных веществ. А значит, для хорошего урожая мало просто полить и прополоть — нужно щедро "накормить" грядку.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ баклажаны

Баклажаны едят больше, чем кажется

Чтобы растение дало максимум плодов, почва под ним должна буквально кипеть от жизни — органика должна активно разлагаться, выделяя доступные для корней элементы.

Если осенью вы заблаговременно внесли компост или перегной — отлично. Но если время было упущено, ситуацию можно исправить прямо перед посадкой.

Подготовка грядки в последний момент — не приговор

За неделю до высадки рассады начинайте усиленную подкормку. Подойдёт:

Ведро компоста на каждый квадратный метр.

Или полведра перепревшего навоза на ту же площадь.

Если почва с осени не подготовлена — перекопайте её на штык лопаты и уложите питательные смеси непосредственно в лунки перед посадкой.

Расстояние и глубина: всё имеет значение

Рассаду высаживают, когда заморозки окончательно отступили. Лунки делают на расстоянии около 40 см друг от друга — баклажаны сильно разрастаются и не любят тесноту.

А вот глубина посадки — критична. Корневая шейка должна остаться на том же уровне, как была в горшке. Ни в коем случае не заглубляйте стебель — это может остановить рост или даже привести к гибели.

Подарите растению простор — получите плоды с грядки, а не из магазина

Каждому кусту нужно личное пространство и богатый рацион. Когда эти два условия соблюдены, баклажаны быстро набирают силу и закладывают множество завязей. Проверено — даже в нестабильное лето это работает.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

