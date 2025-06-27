Кажется, что растут нормально, а урожай слабый? Баклажаны требуют особой подкормки перед посадкой

С виду баклажаны могут казаться неприхотливыми, но в действительности это настоящие прожорливцы среди овощей. Их массивные листья, сильная корневая система и активный рост требуют постоянного притока питательных веществ. А значит, для хорошего урожая мало просто полить и прополоть — нужно щедро "накормить" грядку.
Чтобы растение дало максимум плодов, почва под ним должна буквально кипеть от жизни — органика должна активно разлагаться, выделяя доступные для корней элементы.
Если осенью вы заблаговременно внесли компост или перегной — отлично. Но если время было упущено, ситуацию можно исправить прямо перед посадкой.
За неделю до высадки рассады начинайте усиленную подкормку. Подойдёт:
Ведро компоста на каждый квадратный метр.
Или полведра перепревшего навоза на ту же площадь.
Если почва с осени не подготовлена — перекопайте её на штык лопаты и уложите питательные смеси непосредственно в лунки перед посадкой.
Рассаду высаживают, когда заморозки окончательно отступили. Лунки делают на расстоянии около 40 см друг от друга — баклажаны сильно разрастаются и не любят тесноту.
А вот глубина посадки — критична. Корневая шейка должна остаться на том же уровне, как была в горшке. Ни в коем случае не заглубляйте стебель — это может остановить рост или даже привести к гибели.
Каждому кусту нужно личное пространство и богатый рацион. Когда эти два условия соблюдены, баклажаны быстро набирают силу и закладывают множество завязей. Проверено — даже в нестабильное лето это работает.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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