Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ликвидность на нуле: эти авто непопулярными на вторичке
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан

Срезала не все ветки одинаково — и роза расцвела как водопад: проверенный приём опытных дачников

2:16
Садоводство

Садоводы часто делятся хитростями ухода за розами, но один прием до сих пор остается тайной для большинства. Между тем именно он позволяет флорибунде — королеве клумб — цвести с новой силой даже в самый разгар лета.

Красные розы
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красные розы

Суть метода проста, но действует как волшебство: своевременная и умная обрезка сразу после первого пика цветения.

Главное — не просто срезать, а правильно формировать

Не надо укорачивать все ветки под одну длину. В основе секрета — создание многоуровневой структуры:

  • Центральные побеги оставляют длинными.

  • Средние — укорачивают примерно наполовину.

  • Боковые — делают минимальной длины.

Эта "каскадная" стрижка формирует объемную чашу, из которой новое цветение спускается как цветочный водопад.

Подготовка почвы: после обрезки — рыхление и мульча

Как только обрезка завершена, сразу переходите к уходу за корнями. Вокруг основания куста сформируйте углубление 10 см и засыпьте его мульчей — это может быть:

  • солома,

  • древесная стружка,

  • зрелый компост.

После щедрого полива (8-10 литров воды на куст) добавьте второй слой мульчи. Такой подход удерживает влагу и защищает почву от жары — идеальные условия для роста новых цветоносов.

Подкормка: не пропускайте ключевой момент

Чтобы повторное цветение было мощным, розе требуется помощь:

  • Молодым кустам (1-2 года) — фосфор, особенно важный для развития корней.

  • Зрелым (от 4 лет) — полноценное минеральное питание, содержащее фосфор, калий и другие макроэлементы.

Нельзя полагаться только на "старый запас" в посадочной яме — к этому моменту он уже израсходован.

Последний штрих — защита и стимуляция

Сразу после обрезки и подкормки обработайте куст иммуностимулятором. Это мягкое средство помогает розам справиться со стрессом и мобилизует внутренние ресурсы.

Если повторять такую обработку каждые две недели в течение всего сезона — розы станут крепче, устойчивее к болезням и будут цвести пышно и долго.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Наука и техника
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта Аудио 
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Ликвидность на нуле: эти авто непопулярными на вторичке
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан
Социальные сети меняют туризм: как Араял-ду-Кабу стал лихорадкой среди туристов со всего мира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.