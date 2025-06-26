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Накрыла грядку тряпкой — помидоры перестали трескаться даже в жару: дачный лайфхак с вау-эффектом

2:10
Садоводство

Помидоры растут красивые, ровные, наливаются соком — и вдруг на плодах появляются глубокие трещины. Вокруг плодоножки или прямо по бокам. Не просто косметический дефект: в эти трещины легко попадает инфекция, и плоды начинают гнить, не дождавшись сбора.

Созревающие помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры

Главная причина таких повреждений — резкий скачок влажности в почве. Сначала засуха, потом обильный полив или дождь. Корни резко втягивают воду, мякоть стремительно растёт, а кожица просто не успевает — и рвётся.

Что делать, если нет возможности поливать регулярно

Проблема знакома многим — не у всех есть капельный полив, не каждый день можно добраться до дачи. Но есть простое решение, которое реально работает — натуральная мульчирующая ткань.

Используйте обычную джутовую или льняную ткань — такую можно найти в магазинах упаковки или даже среди старых мешков и обёрток. Главное — она должна быть натуральной, воздухопроницаемой.

Как правильно использовать ткань

  1. После первого рыхления и полива расстелите ткань по грядке, закрывая пространство между кустами томатов.

  2. Сделайте крестообразные надрезы и аккуратно проденьте в них стебли.

  3. Края ткани прижмите камнями, кирпичами или слегка присыпьте землёй.

Почему это работает

  • Ткань пропускает воду и воздух, но при этом значительно снижает испарение влаги с поверхности почвы.

  • Влага удерживается равномерно, без резких скачков: томаты набирают вес спокойно, кожица растёт вместе с мякотью — и не трескается.

  • Дополнительный плюс: мульча подавляет рост сорняков и поддерживает микроклимат у корней.

  • А осенью ткань можно просто закинуть в компост — она полностью разложится.

Минимум затрат — максимум результата

Даже если вы примените этот способ всего на нескольких кустах, вы сразу увидите разницу. Целые, ровные, плотные плоды без разрывов — отличный товарный вид и долгий срок хранения.

Уточнения

Тря́пка — кусок материи (ткани), как правило, используемый для вытирания, уборки, очистки, мытья. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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