Ни грамма химии: дрожжевая подкормка заставила огурцы цвести и плодоносить без остановки

Представьте: ваши огурцы не просто растут — они бушуют, как зелёный водопад. Плети густые, каждый узел усыпан завязями, урожай идёт волнами, и вы сами не верите, что это возможно.
И что удивительно — всё это не благодаря дорогим препаратам, а обычным пекарским дрожжам, которые есть почти в каждом доме.
Дрожжи активизируют почвенные бактерии, которые начинают быстро перерабатывать органику в легкоусвояемые элементы — в первую очередь азот и фосфор. Эти вещества крайне важны для наращивания зелёной массы, активного цветения и формирования обильной завязи.
Растения буквально "просыпаются" и начинают расти быстрее, становятся крепче, листья — ярче, а завязи — плотнее и многочисленнее.
Рецепт очень простой:
100 г свежих дрожжей (или 30 г сухих)
1 л тёплой воды
1 столовая ложка сахара
Смешайте всё и поставьте в тепло на несколько часов. Когда появится пенистая шапка, значит, смесь готова. Разведите её в 10 литрах чистой воды.
Сначала полейте огурцы обычной водой — это важно, чтобы дрожжи не обожгли корни.
Затем полейте дрожжевым раствором строго под корень, избегая попадания на листья.
Первую подкормку лучше делать в начале цветения. Повторную — через 10-14 дней, когда появятся первые завязи. В большинстве случаев этого достаточно.
Плети станут мощнее и здоровее
Цветов и завязей будет значительно больше
Период плодоношения продлится дольше
Листья станут упругими, насыщенно-зелёными
Это действительно работает — результат заметен уже после первой обработки.
Не стоит устраивать дрожжевые "запои" — 2, максимум 3 подкормки за сезон более чем достаточно. Чрезмерное использование может нарушить баланс почвы и привести к обратному эффекту.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?