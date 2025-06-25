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Ни грамма химии: дрожжевая подкормка заставила огурцы цвести и плодоносить без остановки

Садоводство

Представьте: ваши огурцы не просто растут — они бушуют, как зелёный водопад. Плети густые, каждый узел усыпан завязями, урожай идёт волнами, и вы сами не верите, что это возможно.

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

И что удивительно — всё это не благодаря дорогим препаратам, а обычным пекарским дрожжам, которые есть почти в каждом доме.

Почему это работает

Дрожжи активизируют почвенные бактерии, которые начинают быстро перерабатывать органику в легкоусвояемые элементы — в первую очередь азот и фосфор. Эти вещества крайне важны для наращивания зелёной массы, активного цветения и формирования обильной завязи.

Растения буквально "просыпаются" и начинают расти быстрее, становятся крепче, листья — ярче, а завязи — плотнее и многочисленнее.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Рецепт очень простой:

  • 100 г свежих дрожжей (или 30 г сухих)

  • 1 л тёплой воды

  • 1 столовая ложка сахара

Смешайте всё и поставьте в тепло на несколько часов. Когда появится пенистая шапка, значит, смесь готова. Разведите её в 10 литрах чистой воды.

Как правильно применять

  1. Сначала полейте огурцы обычной водой — это важно, чтобы дрожжи не обожгли корни.

  2. Затем полейте дрожжевым раствором строго под корень, избегая попадания на листья.

Первую подкормку лучше делать в начале цветения. Повторную — через 10-14 дней, когда появятся первые завязи. В большинстве случаев этого достаточно.

Что вы получите

  • Плети станут мощнее и здоровее

  • Цветов и завязей будет значительно больше

  • Период плодоношения продлится дольше

  • Листья станут упругими, насыщенно-зелёными

Это действительно работает — результат заметен уже после первой обработки.

Главное — не переборщить

Не стоит устраивать дрожжевые "запои" — 2, максимум 3 подкормки за сезон более чем достаточно. Чрезмерное использование может нарушить баланс почвы и привести к обратному эффекту.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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