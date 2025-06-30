Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу

Месяцами лежит компостная куча — и никаких изменений: не греется, не оседает, только покрывается сухой коркой или белой плесенью. Знакомая ситуация?
Причина чаще всего вовсе не в погоде и даже не в неправильном составе. Основная ошибка — нехватка азота, важнейшего элемента для запуска процесса перегнивания.
Без достаточного количества азота бактерии не могут разогнать процесс разложения. Всё буквально "тормозит" — как костёр без дров. Но хорошие новости в том, что это легко исправить.
После внесения "ускорителей" обязательно перекопайте компост вилами. Это обеспечит доступ кислорода, необходимого для активной жизни бактерий. Далее накройте кучу: это может быть брезент, старый ковёр, плотная ткань или даже слой земли. Так вы сохраните тепло и влагу внутри.
Через 1-3 дня вы заметите, что куча стала тёплой, иногда даже с видимым паром — это признак активного разложения. Объём начнёт уменьшаться, структура станет более рыхлой и тёмной.
Добавив азот и обеспечив воздухообмен, вы сможете превратить "мертвую" кучу в полноценный компост всего за несколько месяцев. Это не только ускорит процесс, но и даст вам питательное удобрение для грядок уже в этом сезоне.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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