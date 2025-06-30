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Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу

2:21
Садоводство

Месяцами лежит компостная куча — и никаких изменений: не греется, не оседает, только покрывается сухой коркой или белой плесенью. Знакомая ситуация?

Новая компостная яма
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новая компостная яма

Причина чаще всего вовсе не в погоде и даже не в неправильном составе. Основная ошибка — нехватка азота, важнейшего элемента для запуска процесса перегнивания.

Азот — пища для микроорганизмов

Без достаточного количества азота бактерии не могут разогнать процесс разложения. Всё буквально "тормозит" — как костёр без дров. Но хорошие новости в том, что это легко исправить.

Как запустить компост: три эффективных способа

  1. Свежее зелёное "топливо"
    Самое доступное решение — свежескошенная трава или молодые сорняки без семян. Немного подвяльте их на солнце (чтобы не сбивались в плотные слои), затем равномерно уложите в компост слоями по 10-20 см, чередуя с уже заложенными отходами.
  2. Куриный помет. Разведите свежий куриный помет в воде (1 часть помета на 15-20 частей воды) и хорошо пролейте компостную массу. Это даст мощный азотный импульс.
  3. Мочевина (карбамид). Быстрое решение — 2-3 столовые ложки мочевины на 10 литров воды. Такой раствор заливают прямо в кучу, равномерно по всей поверхности.

Важный этап — перемешивание

После внесения "ускорителей" обязательно перекопайте компост вилами. Это обеспечит доступ кислорода, необходимого для активной жизни бактерий. Далее накройте кучу: это может быть брезент, старый ковёр, плотная ткань или даже слой земли. Так вы сохраните тепло и влагу внутри.

Результат не заставит ждать

Через 1-3 дня вы заметите, что куча стала тёплой, иногда даже с видимым паром — это признак активного разложения. Объём начнёт уменьшаться, структура станет более рыхлой и тёмной.

Добавив азот и обеспечив воздухообмен, вы сможете превратить "мертвую" кучу в полноценный компост всего за несколько месяцев. Это не только ускорит процесс, но и даст вам питательное удобрение для грядок уже в этом сезоне.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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