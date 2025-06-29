Малина сыпется с куста? Эти мелкие твари высасывают её досуха — срочно проверьте побеги

Малина — гордость дачного участка. Сочная, ароматная, витаминная. Но даже если вы ухаживаете за ней по всем правилам, это не гарантирует урожая, если не принять во внимание её главных врагов — вредителей.
Многие считают, что главный вред — от долгоносика. Но на самом деле у малины целая армия "ненасытных врагов", от которых кусты буквально иссыхают, сгнивают и сдыхают на глаза
Малинный долгоносик
Самый известный вредитель. Грызёт листья, бутоны и ягоды. Из-за него цветы не раскрываются, а завязи опадают.
Малинная тля
Мелкая, но страшно плодовитая. Высасывает сок, ослабляя кусты. Оставляет липкие следы, на которых поселяется сажистый гриб.
Малинный жук
Питается листьями и молодыми побегами. Личинки забираются внутрь плодов — ягоды гниют, становятся червивыми и несъедобными.
Малинная муха
Кладёт яйца на стебли. Вылупившиеся личинки проникают внутрь, уничтожая побеги изнутри. Часто — без шансов на восстановление.
Малинный клещ
Почти невидим, но опасен: нарушает фотосинтез, вызывает пожелтение листьев, их раннее опадение, общее истощение куста.
Работает быстро и эффективно, но:
может накапливаться в ягодах и почве;
опасна для полезных насекомых и микроорганизмов.
Используйте строго по инструкции и не позже, чем за 30 дней до сбора урожая.
Чесночный настой
Измельчите 2 головки чеснока, залейте 1 л кипятка, настаивайте сутки. Разбавьте 1:5, опрыскивайте кусты.
Отвар луковой шелухи
2-3 горсти шелухи на 2 л воды. Кипятите 10 минут, остудите и опрыскивайте кусты вечером.
Настой табака
50 г сухого табака на 1 л кипятка. Через сутки процедите и используйте.
Эти средства не навредят ягодам и подходят даже в период плодоношения.
Современные биопрепараты (на основе бактерий, грибов и энтомофагов) действуют точечно и безопасно:
Не вредят пчёлам и людям;
Не накапливаются в почве;
Совместимы с органическим земледелием.
Их можно применять в любую фазу вегетации.
Весной и осенью обязательно обрезайте старые и повреждённые побеги;
Мульчируйте почву, чтобы нарушить цикл развития вредителей;
Привлекайте божьих коровок и других насекомых-санитаров;
Не загущайте кусты — вредителям нужна тень и влага!
Малина может давать богатый урожай только в обмен на внимательный уход. Зная, кто ваши враги, и имея под рукой проверенные методы борьбы, вы можете превратить свои кусты в настоящий ягодный рай, без червяков и засохших побегов.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.