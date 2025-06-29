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Малина сыпется с куста? Эти мелкие твари высасывают её досуха — срочно проверьте побеги

3:10
Садоводство

Малина — гордость дачного участка. Сочная, ароматная, витаминная. Но даже если вы ухаживаете за ней по всем правилам, это не гарантирует урожая, если не принять во внимание её главных врагов — вредителей.

Чёрная малина
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Чёрная малина

Многие считают, что главный вред — от долгоносика. Но на самом деле у малины целая армия "ненасытных врагов", от которых кусты буквально иссыхают, сгнивают и сдыхают на глаза

ТОП-5 самых опасных вредителей малины

  1. Малинный долгоносик
    Самый известный вредитель. Грызёт листья, бутоны и ягоды. Из-за него цветы не раскрываются, а завязи опадают.

  2. Малинная тля
    Мелкая, но страшно плодовитая. Высасывает сок, ослабляя кусты. Оставляет липкие следы, на которых поселяется сажистый гриб.

  3. Малинный жук
    Питается листьями и молодыми побегами. Личинки забираются внутрь плодов — ягоды гниют, становятся червивыми и несъедобными.

  4. Малинная муха
    Кладёт яйца на стебли. Вылупившиеся личинки проникают внутрь, уничтожая побеги изнутри. Часто — без шансов на восстановление.

  5. Малинный клещ
    Почти невидим, но опасен: нарушает фотосинтез, вызывает пожелтение листьев, их раннее опадение, общее истощение куста.

Как бороться с вредителями

Химия

Работает быстро и эффективно, но:

  • может накапливаться в ягодах и почве;

  • опасна для полезных насекомых и микроорганизмов.

Используйте строго по инструкции и не позже, чем за 30 дней до сбора урожая.

Безопасные альтернативы

Народные рецепты

  • Чесночный настой
    Измельчите 2 головки чеснока, залейте 1 л кипятка, настаивайте сутки. Разбавьте 1:5, опрыскивайте кусты.

  • Отвар луковой шелухи
    2-3 горсти шелухи на 2 л воды. Кипятите 10 минут, остудите и опрыскивайте кусты вечером.

  • Настой табака
    50 г сухого табака на 1 л кипятка. Через сутки процедите и используйте.

Эти средства не навредят ягодам и подходят даже в период плодоношения.

Биологическая защита

Современные биопрепараты (на основе бактерий, грибов и энтомофагов) действуют точечно и безопасно:

  • Не вредят пчёлам и людям;

  • Не накапливаются в почве;

  • Совместимы с органическим земледелием.

Их можно применять в любую фазу вегетации.

Профилактика — ваша броня

  • Весной и осенью обязательно обрезайте старые и повреждённые побеги;

  • Мульчируйте почву, чтобы нарушить цикл развития вредителей;

  • Привлекайте божьих коровок и других насекомых-санитаров;

  • Не загущайте кусты — вредителям нужна тень и влага!

Малина может давать богатый урожай только в обмен на внимательный уход. Зная, кто ваши враги, и имея под рукой проверенные методы борьбы, вы можете превратить свои кусты в настоящий ягодный рай, без червяков и засохших побегов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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