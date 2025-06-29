Капуста в решето? Посыпьте этим порошком после дождя и наслаждайтесь здоровым урожаем

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капустные листья только начинают заворачиваться в кочаны, а уже покрываются дырками, словно решето? Слизни, гусеницы, капустница — кажется, что их просто не остановить. Опрыскивания помогают лишь частично, а вручную собирать ползущих вредителей под каждым листом — тот ещё марафон.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Но есть один радикально простой и бесплатный способ, который надёжно защищает капусту и не вредит ни земле, ни вам, ни полезным насекомым.

Всё, что вам нужно — это зола

Да, обычная древесная зола. Из печки, костра или мангала. Без химии, без сложностей — и с потрясающим эффектом.

Как применять

Подождите, пока капустные листья подсохнут после дождя или росы — иначе зола просто смоется. Возьмите мелкое сито, банку с отверстиями в крышке или просто горсть золы. Обильно опудрите каждый лист капусты — особенно снизу и в центре розетки. Создайте тонкий, равномерный налёт серого цвета. Не жалейте — зола не навредит!

Почему это работает

Физический барьер: мелкие частицы золы прилипают к телу вредителей, особенно слизней и молодых гусениц, вызывая у них сильный дискомфорт.

Щелочная среда: раздражает нежную кожу гусениц — они не хотят есть такие "грязные" листья.

Минеральная поддержка: зола содержит калий, кальций и микроэлементы, которые слегка питают растение через листья и повышают его устойчивость к стрессам.

Как часто повторять

После каждого дождя или обильной росы.

Особенно важно в первой половине лета, когда вредители наиболее активны.

Можно совмещать с другими мерами — например, с мульчированием или механической защитой.

Важно

Подходит только древесная зола, без примесей бытового мусора, краски и пластика.

Не перебарщивайте: слой должен быть пылевидным, а не "кашей".

Эффективен против слизней, гусениц, капустной моли и блох.

Эксперимент стоит того

Попробуйте обработать хотя бы одну грядку, а рядом оставить контрольную — и уже через неделю вы увидите разницу. Меньше дыр, крепче листья и — главное — здоровый, полноценный кочан.

Это не панацея, но мощное и экологичное дополнение к комплексной защите. И всё это — без копейки расходов.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

