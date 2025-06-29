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Капуста в решето? Посыпьте этим порошком после дождя и наслаждайтесь здоровым урожаем

2:30
Садоводство

Капустные листья только начинают заворачиваться в кочаны, а уже покрываются дырками, словно решето? Слизни, гусеницы, капустница — кажется, что их просто не остановить. Опрыскивания помогают лишь частично, а вручную собирать ползущих вредителей под каждым листом — тот ещё марафон.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Но есть один радикально простой и бесплатный способ, который надёжно защищает капусту и не вредит ни земле, ни вам, ни полезным насекомым.

Всё, что вам нужно — это зола

Да, обычная древесная зола. Из печки, костра или мангала. Без химии, без сложностей — и с потрясающим эффектом.

Как применять

  1. Подождите, пока капустные листья подсохнут после дождя или росы — иначе зола просто смоется.

  2. Возьмите мелкое сито, банку с отверстиями в крышке или просто горсть золы.

  3. Обильно опудрите каждый лист капусты — особенно снизу и в центре розетки.

  4. Создайте тонкий, равномерный налёт серого цвета. Не жалейте — зола не навредит!

Почему это работает

  • Физический барьер: мелкие частицы золы прилипают к телу вредителей, особенно слизней и молодых гусениц, вызывая у них сильный дискомфорт.

  • Щелочная среда: раздражает нежную кожу гусениц — они не хотят есть такие "грязные" листья.

  • Минеральная поддержка: зола содержит калий, кальций и микроэлементы, которые слегка питают растение через листья и повышают его устойчивость к стрессам.

Как часто повторять

  • После каждого дождя или обильной росы.

  • Особенно важно в первой половине лета, когда вредители наиболее активны.

  • Можно совмещать с другими мерами — например, с мульчированием или механической защитой.

Важно

  • Подходит только древесная зола, без примесей бытового мусора, краски и пластика.

  • Не перебарщивайте: слой должен быть пылевидным, а не "кашей".

  • Эффективен против слизней, гусениц, капустной моли и блох.

Эксперимент стоит того

Попробуйте обработать хотя бы одну грядку, а рядом оставить контрольную — и уже через неделю вы увидите разницу. Меньше дыр, крепче листья и — главное — здоровый, полноценный кочан.

Это не панацея, но мощное и экологичное дополнение к комплексной защите. И всё это — без копейки расходов.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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