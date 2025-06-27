Пышный куст, но ни одного бутона? Георгинам мешают пустые побеги — уберите их сразу

Куст георгина высокий, пышный, листья тёмно-зелёные, а цветов — почти нет? Или бутоны мелкие, и раскрываются неохотно? Часто садоводы хватаются за подкормки и поливы, но настоящая причина может быть в другом — в так называемых "слепых" побегах.
Это одна из самых распространённых и при этом незаметных проблем, которые тормозят цветение, особенно у мощных сортов георгинов.
Посмотрите внимательно на куст. Некоторые боковые стебли выходят из пазух листьев и стремительно растут вверх… но бутон на верхушке так и не появляется.
Вот это и есть "слепые" побеги. Они вытягиваются, загущают куст, отнимают питание — а цветения от них не будет.
Сразу удаляйте! Секатором или руками аккуратно выломайте побег у основания, как только заметили.
Чем раньше — тем лучше. Так растение не потратит на них ни грамма энергии.
После удаления "пустых" побегов все силы растения перенаправляются в развитие бутонов на здоровых стеблях.
Куст становится менее загущённым — это улучшает проветривание, снижает риск грибковых болезней.
Цветы становятся крупнее, ярче и распускаются дольше.
И да — делать это нужно регулярно в течение сезона, особенно у высокорослых сортов.
Параллельно удаляйте отцветшие соцветия, чтобы растение не тратилось на семена.
Пасынкуйте лишние боковые побеги, если куст слишком разрастается в ширину.
Никаких хитростей — просто внимательный осмотр и пара движений секатором. И ваш георгин ответит пышным, обильным и долгим цветением.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
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