Пышный куст, но ни одного бутона? Георгинам мешают пустые побеги — уберите их сразу

Куст георгина высокий, пышный, листья тёмно-зелёные, а цветов — почти нет? Или бутоны мелкие, и раскрываются неохотно? Часто садоводы хватаются за подкормки и поливы, но настоящая причина может быть в другом — в так называемых "слепых" побегах.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Kristinsson from Reykjavík, Iceland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Георгины

Это одна из самых распространённых и при этом незаметных проблем, которые тормозят цветение, особенно у мощных сортов георгинов.

Что такое "слепые" побеги

Посмотрите внимательно на куст. Некоторые боковые стебли выходят из пазух листьев и стремительно растут вверх… но бутон на верхушке так и не появляется.

Вот это и есть "слепые" побеги. Они вытягиваются, загущают куст, отнимают питание — а цветения от них не будет.

Что делать

Сразу удаляйте! Секатором или руками аккуратно выломайте побег у основания, как только заметили.

Чем раньше — тем лучше. Так растение не потратит на них ни грамма энергии.

Почему это работает

После удаления "пустых" побегов все силы растения перенаправляются в развитие бутонов на здоровых стеблях.

Куст становится менее загущённым — это улучшает проветривание, снижает риск грибковых болезней.

Цветы становятся крупнее, ярче и распускаются дольше.

И да — делать это нужно регулярно в течение сезона, особенно у высокорослых сортов.

Дополнительно

Параллельно удаляйте отцветшие соцветия, чтобы растение не тратилось на семена.

Пасынкуйте лишние боковые побеги, если куст слишком разрастается в ширину.

Никаких хитростей — просто внимательный осмотр и пара движений секатором. И ваш георгин ответит пышным, обильным и долгим цветением.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

