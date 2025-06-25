Розы цвели — и вдруг замолчали: один трюк, который возвращает голос бутонов

Садоводы знают: розы могут цвести снова — и даже пышнее, чем в первый раз. Главное — не упустить момент и помочь кусту правильно распределить силы. Всё начинается с обрезки.
После первого цветения не спешите обрезать розу "под ноль". Укоротите побеги на разную высоту — так куст сохранит форму и разовьёт цветы каскадом.
Флорибундам особенно подходит техника объёмной обрезки:
Эффект получится как водопад из бутонов: от вершины к краям.
Сразу после обрезки:
Мульча сохранит влагу, без которой второе цветение может не наступить.
После первого цветения розам нужен фосфор и калий — особенно молодым (1-2 года), чтобы развить корни. Взрослые кусты (от 4 лет) требуют уже комплексного питания.
Выбирайте удобрения с полным набором макроэлементов: они усиливают закладку бутонов и дают растению силу для нового цикла.
Последний шаг — обработка стимулятором:
Это поможет розам легче перенести стресс и активизировать рост новых побегов.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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