Розы цвели — и вдруг замолчали: один трюк, который возвращает голос бутонов

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы знают: розы могут цвести снова — и даже пышнее, чем в первый раз. Главное — не упустить момент и помочь кусту правильно распределить силы. Всё начинается с обрезки.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Розы Курорт Роза Хутор

Обрезка с умом: не всё и не сразу

После первого цветения не спешите обрезать розу "под ноль". Укоротите побеги на разную высоту — так куст сохранит форму и разовьёт цветы каскадом.

Флорибундам особенно подходит техника объёмной обрезки:

центральные побеги оставьте длинными,

средние укоротите наполовину,

боковые — до минимума.

Эффект получится как водопад из бутонов: от вершины к краям.

Почва — залог второго цветения

Сразу после обрезки:

Вскопайте почву у основания куста.

Сделайте углубление 8-10 см.

Заполните его мульчей (солома, опилки, компост).

Хорошо полейте (не менее 8 л на куст).

Добавьте сверху ещё слой мульчи.

Мульча сохранит влагу, без которой второе цветение может не наступить.

Питание — как топливо для роз

После первого цветения розам нужен фосфор и калий — особенно молодым (1-2 года), чтобы развить корни. Взрослые кусты (от 4 лет) требуют уже комплексного питания.

Выбирайте удобрения с полным набором макроэлементов: они усиливают закладку бутонов и дают растению силу для нового цикла.

Иммунитет — это тоже про розы

Последний шаг — обработка стимулятором:

Сразу после обрезки опрыскайте листья.

Повторяйте каждые 2 недели.

Это поможет розам легче перенести стресс и активизировать рост новых побегов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

