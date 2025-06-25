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Розы цвели — и вдруг замолчали: один трюк, который возвращает голос бутонов

1:45
Садоводство

Садоводы знают: розы могут цвести снова — и даже пышнее, чем в первый раз. Главное — не упустить момент и помочь кусту правильно распределить силы. Всё начинается с обрезки.

Розы Курорт Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Розы Курорт Роза Хутор

Обрезка с умом: не всё и не сразу

После первого цветения не спешите обрезать розу "под ноль". Укоротите побеги на разную высоту — так куст сохранит форму и разовьёт цветы каскадом.

Флорибундам особенно подходит техника объёмной обрезки:

  • центральные побеги оставьте длинными,
  • средние укоротите наполовину,
  • боковые — до минимума.

Эффект получится как водопад из бутонов: от вершины к краям.

Почва — залог второго цветения

Сразу после обрезки:

  • Вскопайте почву у основания куста.
  • Сделайте углубление 8-10 см.
  • Заполните его мульчей (солома, опилки, компост).
  • Хорошо полейте (не менее 8 л на куст).
  • Добавьте сверху ещё слой мульчи.

Мульча сохранит влагу, без которой второе цветение может не наступить.

Питание — как топливо для роз

После первого цветения розам нужен фосфор и калий — особенно молодым (1-2 года), чтобы развить корни. Взрослые кусты (от 4 лет) требуют уже комплексного питания.

Выбирайте удобрения с полным набором макроэлементов: они усиливают закладку бутонов и дают растению силу для нового цикла.

Иммунитет — это тоже про розы

Последний шаг — обработка стимулятором:

  • Сразу после обрезки опрыскайте листья.
  • Повторяйте каждые 2 недели.

Это поможет розам легче перенести стресс и активизировать рост новых побегов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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