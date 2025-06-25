Малина голодает прямо сейчас: что дать кустам, чтобы ягоды стали сладкими и крупными

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — ключевой период для малины. Именно в это время кусты активно цветут, формируют завязи и наливают ягоды. Если вовремя не восполнить нехватку питательных веществ, урожай окажется слабым, а ягоды — мелкими и безвкусными. Правильное питание не только увеличивает количество плодов, но и значительно улучшает их вкус, делая ягоды более сладкими и ароматными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Что нужно малине для роста и плодоношения

В летний период малине жизненно необходимы азот, калий и фосфор. Без них кусты просто не смогут полноценно развиваться. Азот отвечает за активный рост побегов и листьев. Но здесь важно не переборщить — избыток азота приведёт к тому, что растение начнёт активно наращивать зелёную массу в ущерб формированию ягод.

Калий необходим для полноценного созревания плодов. Он влияет на вкус, сладость, сочность и аромат ягод, а также повышает устойчивость кустов к болезням и засухе. Фосфор стимулирует развитие корневой системы, улучшает обменные процессы и ускоряет созревание урожая. Кроме того, он повышает зимостойкость малины, что особенно важно для многолетних кустов.

Не стоит забывать и о микроэлементах. Магний и железо участвуют в фотосинтезе, бор отвечает за обильное цветение и образование завязей, а цинк и марганец укрепляют иммунитет растения. Даже небольшой дефицит этих веществ может снизить урожайность и ухудшить вкус ягод.

Как понять, что малине не хватает питания

О нехватке азота сигнализируют мелкие, бледные или пожелтевшие листья. Побеги становятся слабыми и тонкими, куст замедляет рост и начинает чахнуть.

Если малине не хватает калия, края листьев буреют, засыхают и загибаются вниз. Ягоды в этом случае мелкие, кислые и быстро портятся после сбора.

Дефицит фосфора проявляется в неестественном тёмно-зелёном или фиолетовом оттенке листьев. При этом корни плохо развиваются, цветение слабое, а созревание ягод неравномерное.

Магниевое голодание легко распознать по появлению жёлтых пятен между зелёными жилками. Со временем листья сохнут и опадают, ослабляя куст. Если не хватает железа, первыми страдают молодые побеги — их листья желтеют, оставляя зелёными только прожилки. Кусты растут медленно и выглядят угнетёнными.

Чем подкармливать малину летом

Органические удобрения остаются самым популярным и эффективным способом питания для малины. Например, настой коровяка разводят в пропорции 1:10, а перед применением его дополнительно разбавляют в той же пропорции. Настой птичьего помёта готовят чуть иначе: его разводят 1:15 и оставляют на неделю для брожения. Перед внесением его также разбавляют 1:10. Оба варианта используют из расчёта 3-5 литров на куст.

Очень полезна древесная зола. Она восполняет запасы калия и других микроэлементов. Золу можно рассыпать в сухом виде — по 200-300 граммов на квадратный метр, или приготовить настой: стакан золы на ведро воды, который нужно настоять в течение суток.

Минеральные удобрения особенно важны в летний период. На первом месте стоят калийные соединения: сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия и, хотя и дорогостоящий, но эффективный монофосфат калия. Для восполнения фосфора идеально подойдёт суперфосфат. При желании можно использовать комплексные минеральные смеси, предназначенные для ягодных культур.

Народные рецепты тоже оказываются эффективными. Например, настой крапивы — 1 килограмм зелени заливают ведром воды и настаивают 7-10 дней. Перед применением его разводят водой в пропорции 1:10. Такая подкормка обогащает почву витаминами и микроэлементами. Хорошо стимулирует рост дрожжевая подкормка. Чтобы её приготовить, понадобится 100 граммов дрожжей, 50 граммов сахара и 10 литров воды. Смесь оставляют бродить на сутки, а затем разводят и вносят под кусты.

Как правильно подкармливать

Есть несколько правил, которых необходимо строго придерживаться. Самое главное — удобрения всегда вносят только во влажную почву. Перед этим малину обязательно поливают, а после подкормки мульчируют слоем не менее пяти сантиметров. Это поможет сохранить влагу и усилит эффект от удобрений.

Лучшее время для внесения — раннее утро или вечер, когда солнце не слишком активно. Это позволяет предотвратить испарение влаги и помогает питательным веществам лучше впитаться в почву.

Подкармливать малину нужно аккуратно, строго в прикорневую зону. Недопустимо, чтобы жидкие растворы попадали на листья и побеги — это может вызвать ожоги. С минеральными удобрениями особенно важно соблюдать дозировку. Слишком концентрированные растворы способны повредить корневую систему.

Стоит помнить, что во второй половине лета азотные удобрения стоит либо полностью исключить, либо сократить до минимума. Избыток азота в этот период провоцирует рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до осени и погибнут зимой.

Когда вносить подкормку

В течение сезона подкормки проводят трижды. Первая — весной, в период начала роста. Тогда вносят перегной, настой куриного помёта или коровяка.

Летом делают две основные подкормки. Первая — в начале июня, когда активно растут побеги и кусты готовятся к цветению. В этот момент особенно важны азот и калий. Вторая — в конце июня или в начале июля, во время цветения и формирования завязей. Здесь акцент уже на калийно-фосфорные составы, которые помогут ягодам набрать сахар и вкус.

Завершающая подкормка приходится на конец июля или август — сразу после сбора урожая. В этот период малина восстанавливает силы и готовится к зиме. Используют в основном калийно-фосфорные удобрения, азот в этот момент не нужен.

Правильный уход летом — залог того, что малина порадует обильным урожаем не только в этом сезоне, но и в будущем, сообщает URA.RU.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

