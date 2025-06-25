Огурцы сгорают, томаты гниют: июль приносит двойной удар по урожаю — как спастись

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль может стать настоящим испытанием для огородников. Именно в этот месяц риск остаться без урожая значительно возрастает из-за двух опасных заболеваний — пероноспороза и фитофторы. Эти инфекции атакуют огород практически каждого дачника, особенно после прохладной погоды и обильных дождей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовод

Пероноспороз — главная угроза для огурцов

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, чаще всего поражает огурцы, но под удар попадают и кабачки с патиссонами. Заболевание начинается с появления желтых или бурых пятен на листьях. Со временем поражённая листва высыхает и осыпается, а вместе с ней прекращается и плодоношение.

На ранних стадиях болезнь можно остановить. Для этого используют специальные препараты, которые легко найти в садовых магазинах. А вот народные методы здесь бессильны — самодельные смеси работают крайне слабо и чаще оказываются пустой тратой времени.

Фитофтора — бич томатов и картофеля

Фитофтора традиционно считается самым опасным заболеванием июля для томатов, картофеля, перца и баклажанов. Сначала на листьях появляются коричневые пятна, которые быстро переходят на плоды и завязи. Побороть болезнь, если она уже появилась, практически невозможно. Но её развитие вполне реально предотвратить.

Профилактика — главный инструмент в борьбе с фитофторой. И снова лучше отказаться от сомнительных домашних средств и сразу выбирать проверенные препараты промышленного производства.

Почему важно следить за поливом

Нередко болезни провоцируются неправильным уходом. Например, полив холодной артезианской водой способен ввести растения в стресс. Они замедляют рост и начинают готовиться к зиме, что только усиливает их уязвимость к инфекциям, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

