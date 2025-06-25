Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огурцы задыхаются от собственной зелени: что нужно сделать, чтобы плодов стало в два раза больше
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Стройка остановилась, а цены растут: что ждёт рынок жилья в России
Мохнатый слон весом с яблоко: знакомьтесь с самым загадочным зверьком Европы
Не бойся дождя: трендовые ветровки, которые сделают даже хмурые дни стильными
Летит прямо на вас: алгоритм выживания при угрозе лобового столкновения
Сладкие ловушки в упаковке: скрытый сахар в полезных продуктах — как защитить своё здоровье
Импланты на морозе и улыбающийся волк: Германика раскрыла топ-5 нелепых съёмочных провалов
Лёгкий способ подготовиться к пляжному сезону: вы станете центром внимания

Секрет крупного лука без стрелок: старинный метод, который работает всегда

2:35
Садоводство

Выращивание лука кажется простым делом, но сколько раз случалось, что вместо крупных и сочных головок вырастали хилые стрелки? Есть одна хитрость, которая помогает избежать этой беды и собрать богатый урожай.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Главный враг лука — стрелка

Проблема стрелкования знакома каждому дачнику. Стоит допустить одну ошибку — и лук вместо формирования луковицы начинает выпускать стрелку. Это значит, что растение тратит силы на семена, а не на рост головки.

Причина стрелкования проста — неправильная подготовка посадочного материала. Особенно если использовать севок, который перезимовал в неподходящих условиях или пережил резкие перепады температуры.

Старинный способ подготовки

Чтобы лук не ушёл в стрелку, опытные огородники ещё с давних времён используют простой, но надёжный способ — замачивание в тёплом растворе перед посадкой.

Как это сделать:

  • Отберите качественный севок — плотный, без следов гнили и повреждений.

  • Замочите его в тёплой воде (температура около 40-45 градусов) на 8-10 часов.

  • Для усиления эффекта можно добавить в воду немного марганцовки или соды — это поможет обеззаразить севок и одновременно простимулирует рост.

Важно! Вода должна оставаться тёплой на всём протяжении замачивания. Если остынет — просто смените воду или подогрейте.

Что происходит с луком при замачивании

Тёплая вода запускает биологические процессы в севке. Растение "понимает", что наступили идеальные условия для роста, и перестаёт воспринимать окружающую среду как угрозу. Именно это снижает риск выброса стрелки практически до нуля.

Дополнительно такой метод помогает:

  • Ускорить прорастание.

  • Повысить иммунитет растения.

  • Снизить риск грибковых заболеваний.

Дополнительные советы для крупного урожая

Чтобы лук радовал не только отсутствием стрелок, но и размером головки, соблюдайте несколько простых правил:

  • Сажайте на солнечном месте.

  • Не переувлажняйте почву.

  • Подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями.

  • Не сажайте лук после чеснока или других луковичных.

Простое замачивание в тёплой воде — старинный, но безотказный способ вырастить крупный лук без стрелок. Метод проверен десятилетиями и работает лучше любой современной химии.

Уточнения

Лук — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые семейства амариллисовые порядка спаржецветные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Летит прямо на вас: алгоритм выживания при угрозе лобового столкновения
Сладкие ловушки в упаковке: скрытый сахар в полезных продуктах — как защитить своё здоровье
Импланты на морозе и улыбающийся волк: Германика раскрыла топ-5 нелепых съёмочных провалов
Лёгкий способ подготовиться к пляжному сезону: вы станете центром внимания
Европейские пляжи против дыма: кому не рады на французском побережье
Финляндия одобрила проект простейшего в мире модульного ядерного реактора
Не миф, а мутация: чёрные волки замечены в Польше впервые за много лет
Огурцы сгорают, томаты гниют: июль приносит двойной удар по урожаю — как спастись
Ложка мака в кастрюлю — и щи превращаются в нечто особенное: неожиданный рецепт без мяса
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.