Сорвали — считайте, часы пошли: из-за этой ошибки хранения клубники, ягоды пропадают за ночь

Сбор клубники — это всегда праздник, особенно если урожай получился на славу. Но радость может быстро смениться разочарованием, если ягоды начнут портиться уже на следующий день. Как сохранить клубнику свежей и вкусной, не теряя её полезных свойств? Вот чёткий план действий.
В отличие от яблок или груш, клубника не "дозревает" после сбора. Сорванные ягоды — это уже конечный продукт. Поэтому важно понимать: каждая лишняя минута на солнце, капля воды или механическое повреждение запускают процесс порчи.
Клубника богата витамином С, калием, железом, магнием, кальцием и фолиевой кислотой — всё это исчезает при неправильном хранении.
Если съедите за день:
Если планируете использовать в течение 2-3 дней
Если срок хранения — от 3 дней и дольше
Если есть вакуумные пакеты или банки — это идеальный способ продлить жизнь клубнике. При правильной обработке (уксус, промывка, просушка) ягоды могут оставаться свежими до 2 недель в холодильнике или несколько месяцев в морозильной камере.
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
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