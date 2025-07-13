Сорвали — считайте, часы пошли: из-за этой ошибки хранения клубники, ягоды пропадают за ночь

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Сбор клубники — это всегда праздник, особенно если урожай получился на славу. Но радость может быстро смениться разочарованием, если ягоды начнут портиться уже на следующий день. Как сохранить клубнику свежей и вкусной, не теряя её полезных свойств? Вот чёткий план действий.

Свежая клубника
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежая клубника

Почему клубника капризна

В отличие от яблок или груш, клубника не "дозревает" после сбора. Сорванные ягоды — это уже конечный продукт. Поэтому важно понимать: каждая лишняя минута на солнце, капля воды или механическое повреждение запускают процесс порчи.

Клубника богата витамином С, калием, железом, магнием, кальцием и фолиевой кислотой — всё это исчезает при неправильном хранении.

Что делать, чтобы ягоды не испортились

  • Влага — враг клубники. Ягоды впитывают воду и начинают быстро портиться. Мыть их стоит только перед употреблением или приготовлением.
  • Плодоножки защищают ягоду от потери влаги. Пока вы не собираетесь есть или перерабатывать клубнику — оставляйте хвостики.
  • Одна заплесневелая ягода может испортить целую партию. При первой же порции — осмотрите весь контейнер. Любая гниль или плесень — повод немедленно избавиться от заражённых экземпляров.

Где и как хранить клубнику

Если съедите за день:

  • Аккуратно разложите ягоды на подносе.
  • Храните при комнатной температуре, вдали от прямого солнца.

Если планируете использовать в течение 2-3 дней

  • Поместите клубнику в холодильник, в отсек для фруктов и овощей.
  • Используйте неглубокую ёмкость, застеленную бумажным полотенцем.
  • Сверху можно аккуратно накрыть пищевой плёнкой.

Если срок хранения — от 3 дней и дольше

  • Удалите хвостики.
  • Промойте ягоды в миске с водой и 1 ч. ложкой уксуса.
  • Осторожно высушите бумажным полотенцем.
  • Разложите в один слой на подносе с пергаментной бумагой.
  • После заморозки переложите в герметичный контейнер или пакет для заморозки.
  • Отправляйте клубнику в морозильную камеру.

Хранение с вакуумом

Если есть вакуумные пакеты или банки — это идеальный способ продлить жизнь клубнике. При правильной обработке (уксус, промывка, просушка) ягоды могут оставаться свежими до 2 недель в холодильнике или несколько месяцев в морозильной камере.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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