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Кисло, ярко, недолго: почему за этой ягодой бегут даже те, кто её не любит

1:43
Садоводство

Жимолость — первая летняя ягода, появляющаяся на дачах еще до клубники. Сезон у неё короткий, и пока она еще есть, жители Хабаровска спешат приготовить из неё компоты, варенье или просто запасти впрок вкусные десерты.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

Щедрый урожай — без особых хлопот

В этом году дачники довольны: кусты жимолости порадовали крупными и сочными ягодами. Причём больших усилий для этого не потребовалось.

"Жимолость вообще некапризная. Осенью я просто убираю лишние ветки, немного прореживаю, подкармливаю — и всё. Весной немного пропалываю, рыхлю землю. В этом году тли почти не было, поэтому никаких обработок не делала. Урожай отличный, ягоды крупные", — говорит одна из хабаровских садоводов.

На рынках — ажиотаж

Пока ягода не сошла с прилавков, свежую жимолость можно найти и на рынках Хабаровска, и на городских ярмарках. Цена не кусается — за стандартное пластиковое ведёрко просят около 800 рублей, как и у дачников.

"Я не варю варенье, а просто перетираю ягоды с сахаром. Получается вкусный, свежий десерт. Жимолость сама по себе кисловатая, поэтому вкус получается очень сбалансированный", — поделилась одна из покупательниц на рынке.

Клубника уже на подходе

Пока горожане наслаждаются последними днями жимолостного сезона, на грядках начинает поспевать первая клубника. И вскоре она полностью вытеснит жимолость с прилавков — в прямом смысле начнётся ягодная смена караула, сообщает transsibinfo.com.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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