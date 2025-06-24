Кисло, ярко, недолго: почему за этой ягодой бегут даже те, кто её не любит

Жимолость — первая летняя ягода, появляющаяся на дачах еще до клубники. Сезон у неё короткий, и пока она еще есть, жители Хабаровска спешат приготовить из неё компоты, варенье или просто запасти впрок вкусные десерты.
В этом году дачники довольны: кусты жимолости порадовали крупными и сочными ягодами. Причём больших усилий для этого не потребовалось.
"Жимолость вообще некапризная. Осенью я просто убираю лишние ветки, немного прореживаю, подкармливаю — и всё. Весной немного пропалываю, рыхлю землю. В этом году тли почти не было, поэтому никаких обработок не делала. Урожай отличный, ягоды крупные", — говорит одна из хабаровских садоводов.
Пока ягода не сошла с прилавков, свежую жимолость можно найти и на рынках Хабаровска, и на городских ярмарках. Цена не кусается — за стандартное пластиковое ведёрко просят около 800 рублей, как и у дачников.
"Я не варю варенье, а просто перетираю ягоды с сахаром. Получается вкусный, свежий десерт. Жимолость сама по себе кисловатая, поэтому вкус получается очень сбалансированный", — поделилась одна из покупательниц на рынке.
Пока горожане наслаждаются последними днями жимолостного сезона, на грядках начинает поспевать первая клубника. И вскоре она полностью вытеснит жимолость с прилавков — в прямом смысле начнётся ягодная смена караула, сообщает transsibinfo.com.
Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.
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