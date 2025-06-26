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Рассыпьте это у грядки с тыквой — листья останутся целыми, а урожай вырастет в разы

2:49
Садоводство

Выбрасываете кофейную гущу? Не спешите. Этот скромный остаток от утреннего кофе способен принести огромную пользу на огороде — особенно вашей тыквенной грядке. Вместо того чтобы относить гущу в мусор, лучше отнесите её… прямо к растениям.

Сад, огород, грядка
Фото: Own work by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород, грядка

Почему это работает

Когда лето в самом разгаре, а тыквы активно растут и формируют завязи, кофейная гуща работает сразу в нескольких направлениях. Во-первых, она — натуральный источник азота. Пусть его там не так много, как в специализированных удобрениях, но именно азот помогает растению формировать мощную зелёную массу. А крепкая ботва — залог хорошего фотосинтеза и питания плодов.

Невидимый барьер от вредителей

Одна из самых ценных сторон кофейной гущи — её отпугивающее действие. Слизни и улитки, которые с удовольствием лакомятся молодыми листьями и плодами, терпеть не могут кофеин и текстуру подсохшего осадка. Он действует как натуральный барьер: вредители попросту не могут пересечь такую зону.

Как правильно использовать гущу

Возьмите использованную гущу (остывшую и немного подсушенную) и рассыпьте её тонким слоем — около 0,5 см — по кругу вокруг тыквы. Обязательно отступите 5-10 см от стебля, чтобы избежать риска гнили. Оптимальный диаметр круга — 30-40 см. После дождя или обильного полива "барьер" нужно обновить.

Бонус: улучшение почвы и помощь червей

Кофейная гуща слегка подкисляет почву — это помогает растениям усваивать полезные вещества. Кроме того, её мелкие частицы разрыхляют землю, делают её воздухопроницаемой. Особенно это важно в жару, когда почва быстро "запекается".
А ещё гуща привлекает дождевых червей — они рыхлят грунт, насыщают его гумусом и улучшают водообмен. С такими помощниками урожай будет в разы лучше.

Главное — не переборщите

Использовать гущу стоит не чаще 1-2 раз в месяц. И только ту, что уже была заварена — свежемолотый кофе слишком кислый и насыщен кофеином, что может навредить корням растений.

Результат не заставит ждать

Если всё сделать правильно, вы удивитесь: листья останутся целыми, без следов слизней, плети вырастут крепкими, а сами растения будут выглядеть здоровыми и сильными. И всё это — без затрат и химии.

Попробуйте хотя бы раз

Даже такой "мусор", как кофейная гуща, может стать союзником на огороде. Не выбрасывайте — используйте с умом. Тыква точно оценит!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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