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Белая клубника с ароматом ананаса: почему все садоводы охотятся за ней

4:07
Садоводство

В последние годы на рынке появились необычные сорта белой клубники. Этот новый тренд вызывает живой интерес у садоводов и любителей ягод. В этой статье мы рассмотрим, в чём различия между белой и красной клубникой, а также познакомим вас с некоторыми популярными сортами белой клубники.

Земляника сорта анабланка
Фото: commons.wikimedia.org by Emmbean, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Земляника сорта анабланка

Различия между белой и красной клубникой

Вкус и аромат

Белая клубника часто описывается как более сладкая и менее кислая по сравнению с красной. Тем не менее конкретный вкус может варьироваться в зависимости от сорта, условий выращивания и зрелости ягод. Белая клубника имеет особый сладковатый вкус с нотками ананаса или груши, что делает ее очень привлекательной для гурманов.

Внешний вид

Главное и отличительное свойство белой клубники — это цвет. Ягоды имеют светлую, почти белую кожицу, которая может быть слегка желтоватой или кремовой. С другой стороны, красная клубника ярче, и её цвет варьируется от ярко-красного до малинового. Размер также может различаться, но, как правило, белая клубника бывает чуть меньше.

Питательные вещества

Обе формы клубники богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, но белая клубника меньше по содержанию антоцианов — пигментов, придающих красной клубнике её яркий цвет и ряд полезных свойств, таких как снижение воспаления и поддержка сердечно-сосудистой системы. Однако белая клубника все равно сохраняет высокую питательную ценность.

Почему стоит попробовать белую клубнику?

  • Уникальный вкус: для тех, кто хочет разнообразить свой рацион, белая клубника станет интересным вариантом, предлагая новый опыт в плане вкуса и аромата.
  • Экзотичность: белая клубника привлекает внимание своим необычным внешним видом и может стать оригинальным акцентом на столе или в десертах.
  • Кулинарные эксперименты: благодаря своему нейтральному вкусу, белая клубника отлично сочетается с различными продуктами, такими как сыры, мякоть авокадо и цитрусовые, что позволяет создавать новые интересные блюда.

Популярные сорта белой клубники

Существует несколько сортов белой клубники, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями. Вот некоторые из наиболее популярных:

«Белый ангел» (White Angel)

Этот сорт характеризуется высокоэффективным урожаем и крупными ягодами, которые имеют приятный сладкий вкус. «Белый ангел» лучше всего подходит для выращивания в открытом грунте и в теплицах.

«Сноу Пяй» (Snow Pie)

Это сравнительно новый сорт, который стал популярен благодаря своему яркому вкусу и красивым ягодам. Ягоды с легким ананасовым ароматом отлично подходят для десертов и варенья.

«Блу Клуб» (Blue Club)

Этот сорт был выведен специально для выращивания в контейнерах. Ягоды имеют сладкий вкус и приятный аромат, что делает их отличным выбором для балконов и террас.

«Кремовая» (Creamy)

Уникальный сорт с розоватыми ягодами, которые становятся светло-желтыми по мере созревания. Они имеют сладкий и нежный вкус с фруктовыми нотками.

«Снова клубника» (Strawberry Again)

Этот сорт отличается кафельными розовыми ягодами и сладким вкусом. Они очень декоративны и привлекают внимание.

Выбор между белой и красной клубникой зависит от индивидуальных предпочтений и целей. Белая клубника привносит новое звучание в мир ягод благодаря своему уникальному вкусу и эстетике. Попробуйте различные сорта и экспериментируйте с ними в кулинарии. Независимо от выбранного варианта, обе формы клубники порадуют вас своим вкусом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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