Как просто с помощью сорняков добиться великолепного урожая винограда

4:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Виноград — одно из самых любимых растений садоводов. Его сладкие и сочные плоды не только вкусны, но и полезны, да и простое удовольствие от процесса выращивания винограда в саду невозможно переоценить. Однако, чтобы получить действительно великолепный урожай, необходимо уделить внимание питательности почвы и удобрениям. И здесь на помощь может прийти необычное, но весьма эффективное удобрение из сорняков, которое сделает ваш виноград слаще сахара.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин Гроздь винограда

Почему именно сорняки?

Сорняки часто воспринимаются как нежелательные растения, которые мешают основным культурам. На самом деле, многие из них обладают уникальными свойствами и могут быть использованы в качестве органических удобрений. Сорняки, такие как крапива, подорожник, люцерна, одуванчик и другие, содержат множество питательных веществ, необходимых для роста и развития растений.

Преимущества использования сорняков в удобрениях:

Доступность: сорняки растут практически везде и доступны в любое время года, что делает их удобным и бесплатным источником удобрений. Органические вещества: сорняки обогащают почву органическими веществами, что улучшает её структуру и повышает плодородие. Питательные элементы: многие сорняки содержат высокую концентрацию азота, фосфора и калия, необходимых для роста винограда, а также микроэлементы. Улучшение микрофлоры: использование сорняков способствует улучшению почвенной микрофлоры, что в свою очередь помогает формировать здоровую корневую систему растений.

Как приготовить удобрение из сорняков?

Чтобы создать удобрение из сорняков для винограда, вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов и немного времени.

Ингредиенты:

Свежие сорняки (например, крапива, одуванчик, подорожник)

Вода

Бочка или большой контейнер

Процесс изготовления:

Сбор сорняков: соберите свежие сорняки в вашем саду или огороде. Обратите внимание, что важно избегать растений, которые могут быть заражены вредителями или болезнями. Подготовка контейнера: поместите собранные сорняки в бочку или контейнер, заполнив его примерно на половину. Не переполняйте контейнер — оставьте место для ферментации. Заливка водой: залейте сорняки водой, так чтобы они были полностью покрыты. Это поможет начать процесс ферментации. Ферментация: закройте контейнер и оставьте его на несколько недель в теплом месте. Периодически проверяйте удобрение, помешивая жидкость, чтобы ускорить процесс. Вы можете заметить характерный запах — это нормально. Процеживание: после нескольких недель ферментации удобрение готово. Процедите жидкость через марлю или сито, чтобы удалить остатки сорняков. Разбавление: перед использованием разбавьте полученное удобрение водой в соотношении 1:10, чтобы не повредить корни растения.

Как использовать удобрение из сорняков?

Подкормка: удобрение можно использовать для подкормки винограда в период активного роста, особенно во время цветения и формирования плодов. Обрабатывайте почву вокруг корней, чтобы обеспечить лучшее усвоение. Листовая подкормка: также можно распылять разбавленное удобрение на листья винограда, что позволит растениям быстрее усваивать питательные вещества. Профилактика: использование удобрения поможет укрепить растения и повысить их устойчивость к болезням и вредителям.

Удобрение из сорняков — это не только экологически чистый способ питания ваших растений, но и отличный способ утилизации нежелательных растений в вашем саду. Благодаря этому необычному удобрению ваш виноград станет слаще сахара и порадует щедрым урожаем.