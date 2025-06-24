Топ-6 причин, почему лук гниёт: узнайте, как исправить ситуацию

Лук — один из самых популярных и универсальных овощей, который используется в кулинарии. Он богат витаминами и полезными веществами, а также может долго храниться в условиях правильного ухода. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой: лук гниёт в погребе. Эта ситуация вызывает разочарование, особенно когда речь идёт о большом урожае.
Перед тем как перейти к способам хранения, важно понять причины, по которым лук может начинать гнить.
Чтобы избежать гниения и сохранить лук на достаточный срок, следуйте этим простым, но эффективным рекомендациям:
Собирайте лук в сухую погоду, когда луковицы полностью созрели. Листья должны быть желтыми и падать, а сама луковица покрыта сухими чешуйками. Это сигнал о том, что лук готов к сбору и хранению.
После сбора лук необходимо хорошо высушить. Расположите его в тени и хорошо проветриваемом месте. Сушка может занять от нескольких дней до недели в зависимости от погоды. Обратите внимание на то, что высокая влажность в помещении может увеличить риск гниения.
Лук хранится лучше всего в условиях прохлады и минимальной влажности. Погреб должен быть хорошо проветриваемым и храниться при температуре 0–4 градуса Цельсия. Используйте ящики с вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Для хранения лука используйте проветриваемые контейнеры: сетки, корзины или деревянные ящики с дырочками. Это позволит воздуху свободно проходить и предотвратит накопление влаги.
Проверяйте лук на наличие гнили или повреждений хотя бы раз в две недели. Убирайте испорченные луковицы сразу, чтобы избежать распространения гнили на другие.
Разные сорта лука имеют разные сроки хранения. Храните лук разных сортов отдельно, чтобы легко контролировать их состояние и следить за сроками хранения.
Если в погребе слишком высокая влажность, используйте осушители воздуха или ставьте открытые емкости с солью или песком для абсорбции влаги.
Некоторые садоводы применяют специальные обработки перед хранением. Например, замачивание луковиц на несколько минут в растворе медьсодержащих препаратов поможет убить споры грибов.
Правильное хранение лука в погребе требует внимания к деталям и соблюдения определенных правил. Избегая гниения, вы сможете наслаждаться вкусным и полезным луком на протяжении всей зимы.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.