Топ-6 причин, почему лук гниёт: узнайте, как исправить ситуацию

3:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук — один из самых популярных и универсальных овощей, который используется в кулинарии. Он богат витаминами и полезными веществами, а также может долго храниться в условиях правильного ухода. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой: лук гниёт в погребе. Эта ситуация вызывает разочарование, особенно когда речь идёт о большом урожае.

Фото: creativecommons.org by McKay Savage is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Фиолетовый лук

Причины гниения лука

Перед тем как перейти к способам хранения, важно понять причины, по которым лук может начинать гнить.

Избыточная влага: высокая влажность является одной из главных причин гниения лука. Если лук хранится в сыром и затхлом помещении, это создает идеальные условия для развития плесени и гнили. Неправильная температура: лук лучше всего хранится при температуре от 0 до +4 градусов Цельсия. Резкие колебания температуры или слишком высокая температура могут способствовать его гниению. Повреждения при сборе и транспортировке: механические повреждения, полученные во время сбора или транспортировки, могут привести к тому, что луковицы начинают загнивать быстрее. Неправильная сушка: если лук не был должным образом высушен перед хранением, это может привести к накоплению влаги и, как следствие, гниению. Заражение болезнями: лук может быть подвержен различным заболеваниям, таким как гнили, что также влияет на его сроки хранения.

Секреты длительного хранения лука

Чтобы избежать гниения и сохранить лук на достаточный срок, следуйте этим простым, но эффективным рекомендациям:

Сбор лука

Собирайте лук в сухую погоду, когда луковицы полностью созрели. Листья должны быть желтыми и падать, а сама луковица покрыта сухими чешуйками. Это сигнал о том, что лук готов к сбору и хранению.

Правильная сушка

После сбора лук необходимо хорошо высушить. Расположите его в тени и хорошо проветриваемом месте. Сушка может занять от нескольких дней до недели в зависимости от погоды. Обратите внимание на то, что высокая влажность в помещении может увеличить риск гниения.

Подбор подходящего места хранения

Лук хранится лучше всего в условиях прохлады и минимальной влажности. Погреб должен быть хорошо проветриваемым и храниться при температуре 0–4 градуса Цельсия. Используйте ящики с вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Использование проветриваемых контейнеров

Для хранения лука используйте проветриваемые контейнеры: сетки, корзины или деревянные ящики с дырочками. Это позволит воздуху свободно проходить и предотвратит накопление влаги.

Регулярная проверка

Проверяйте лук на наличие гнили или повреждений хотя бы раз в две недели. Убирайте испорченные луковицы сразу, чтобы избежать распространения гнили на другие.

Соблюдение сортов

Разные сорта лука имеют разные сроки хранения. Храните лук разных сортов отдельно, чтобы легко контролировать их состояние и следить за сроками хранения.

Снижение уровня влажности

Если в погребе слишком высокая влажность, используйте осушители воздуха или ставьте открытые емкости с солью или песком для абсорбции влаги.

Обработка

Некоторые садоводы применяют специальные обработки перед хранением. Например, замачивание луковиц на несколько минут в растворе медьсодержащих препаратов поможет убить споры грибов.

Правильное хранение лука в погребе требует внимания к деталям и соблюдения определенных правил. Избегая гниения, вы сможете наслаждаться вкусным и полезным луком на протяжении всей зимы.