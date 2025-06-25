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Этот простой приём заставит усы клубники расти быстрее, чем когда-либо

3:57
Садоводство » Советы

Клубника — это один из самых любимых ягодных растений, который радует нас сладкими плодами в летний сезон. Одним из увлекательных аспектов выращивания клубники является процесс размножения, осуществляемый с помощью усов. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой: усы клубники пропадают и не развиваются должным образом. 

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Причины исчезновения усов

Недостаток влаги  

Клубника требует регулярного полива, особенно в период активного роста и цветения. Если почва становится слишком сухой, усы могут засыхать и отмирать. Это связано с тем, что растения не получают достаточного количества питательных веществ, необходимых для формирования и развития усов.

Плохое освещение  

Клубника предпочитает солнечные участки. Если растения находятся в тени или полутени, это может привести к ослаблению их роста и развитию усов. Усы клубники требуют хорошего освещения для полноценного роста и формирования.

Поражение болезнями и вредителями  

Как и любые другие растения, клубника подвержена различным болезням и атакам вредителей. Грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, или вредители, например, тля, могут ослабить растения и препятствовать образованию усов.

Недостаток питательных веществ  

Клубника нуждается в сбалансированном питании. Недостаток макро- и микроэлементов, таких как азот, фосфор и калий, может негативно сказаться на развитии усов. Если почва истощена, это может привести к потере усов.

Возраст растения  

С возрастом клубника может стать менее продуктивной. Старинные сорта начинают давать меньше усов и плодов. Если ваши растения достигли 3–4-летнего возраста и начали ослабевать, возможно, они нуждаются в обновлении.

Неправильная обрезка усов  

Некоторые садоводы, стремясь получить более качественные плоды, могут случайно обрезать усы в процессе ухода за растениями. Если усы не были должным образом оставлены для размножения, это может стать причиной их отсутствия.

Решения проблем с усами

Регулярный полив  

Убедитесь, что ваши растения получают достаточное количество влаги, особенно в сухую погоду. Поливайте клубнику глубоко, чтобы корни могли получать необходимые питательные вещества.

Оптимальное освещение  

Посадите клубнику в солнечном месте, где она будет получать не менее 6–8 часов солнечного света в день. Это улучшит рост и развитие усов.

Контроль заболеваний и вредителей  

Регулярно проверяйте растения на наличие заболеваний и вредителей. Используйте методы борьбы с ними, такие как инсектициды или биологические средства защиты.

Удобрение  

Регулярно вносите удобрения, специальный для клубники, чтобы обеспечить её необходимыми питательными веществами. Убедитесь, что почва богата органическими веществами.

Обновление растений  

Если ваши клубничные кусты стали слишком старыми и не дают усов, рассмотрите возможность их обновления, пересаживая новые сорта.

Правильная обрезка  

Изучите, как правильно обрезать усы и как оставлять их для размножения, чтобы не повредить процесс укоренения и роста.

Проблема исчезновения усов клубники может быть связана с множеством факторов, начиная от недостатка влаги и освещения, и заканчивая заболеваниями и неправильным уходом. Понимание причин потери усов и применение простых решений поможет вам значительно улучшить состояние ваших растений и обеспечить богатый урожай сочных и сладких ягод в будущем. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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