Живой щит от соседей и любопытных глаз: эти кусты растут быстрее, чем вы думаете

Лучшие кустарники для создания зелёной изгороди в саду

Хотите скрыть участок от соседей, замаскировать некрасивый забор или просто зонировать территорию? Не обязательно строить глухие стены — достаточно посадить правильно подобранные кустарники. Они создадут зелёное ограждение, которое будет не только практичным, но и очень декоративным. А главное — с ними справится даже новичок.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Живой забор

С чего начать

Перед тем как выбрать растения, ответьте на несколько вопросов:

Зачем вам живая изгородь — для уединения, декоративности или ветрозащиты?

Какой высоты она должна быть?

Готовы ли вы регулярно её подстригать?

Когда определитесь, переходите к выбору кустарников. Ниже — шесть лучших вариантов, которые неприхотливы и отлично поддаются формировке.

Кизильник блестящий — строгая классика

Неприхотливый кустарник с густой листвой, который формирует плотную зелёную стену. Летом листья насыщенно-зелёные, осенью — багряно-красные. Цветёт в мае–июне, а чёрные плоды держатся до самых морозов. Кизильник отлично стрижется и подходит для чётких форм.

Высота: до 2 м

Уход: минимальный

Преимущества: не болеет, легко формуется, красив осенью

Пузыреплодник калинолистный — пышный и яркий

Растёт быстро, не боится мороза и засухи. Листья трёх- или пятилопастные, а окраска бывает от зелёной до пурпурной и золотистой. Цветёт в июне белыми соцветиями. Подходит как для свободно растущих изгородей, так и для стриженых форм.

Высота: 1,5–3 м

Уход: минимум

Преимущества: разнообразие сортов по цвету листвы, быстрая приживаемость

Бирючина обыкновенная — зелёная стена

Полувечнозелёный кустарник, который сохраняет листву до зимы. Быстро растёт (до 60 см в год), вырастает до 4–5 м. Хорошо формуется и создаёт плотную непроходимую изгородь. Цветёт ароматными белыми метёлками, а осенью даёт чёрные ягоды.

Высота: до 5 м

Уход: обрезка раз в сезон

Преимущества: морозостойкая, устойчива к болезням, долговечна

Лапчатка кустарниковая — ажурная и цветущая

Подходит для тех, кто хочет живой забор невысокого роста. Цветёт с июня до заморозков жёлтыми цветками. Листья мелкие и придают кусту лёгкость. Предпочтительны сорта с жёлтыми цветками — они наиболее неприхотливы.

Высота: 0,4–1,5 м

Уход: регулярный полив в засуху

Преимущества: цветёт всё лето, легко формуется, засухоустойчива

Спирея японская — компактно и ярко

Цветёт в середине лета на молодых побегах. Формирует плотные, низкие кусты, которые отлично реагируют на стрижку. После цветения можно обрезать соцветия — и ближе к осени появится вторая волна. Сорта бывают с зелёной, золотистой или лимонной листвой.

Высота: 0,5–1,2 м

Уход: ежегодная весенняя обрезка

Преимущества: цветёт дважды, декоративна даже без цветков

Боярышник — непроходимый забор

Один из самых надёжных вариантов. Быстрорастущий и долговечный кустарник, который легко переносит морозы и засуху. Если стричь его регулярно, получится плотная, колючая изгородь, через которую не пролезет ни кот, ни чужой взгляд.

Высота: до 5 м

Уход: формирующая обрезка

Преимущества: высокая плотность, шипы, цветы весной и плоды осенью

Живая изгородь из кустарников — это и красиво, и практично. Главное — подобрать подходящее растение и не бояться пробовать. Не начинайте с туй или елей, если вы новичок: они требуют более сложного ухода. Выберите один из описанных кустарников — и уже через пару сезонов вы получите зелёную стену, за которой будет уютно и спокойно.

Уточнения

Жива́я и́згородь - изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.

