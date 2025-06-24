Зелёные шпионы на грядке: листья, которые выдают момент сбора

Июль — не только середина лета, но и решающий момент для зимнего чеснока. Именно сейчас формируются головки: они наливаются соком, набирают вес и готовятся к сбору. Но есть одна хитрость, о которой забывают даже опытные дачники.
Как только из середины розетки появляется стебель и начинает скручиваться в спираль, действовать нужно немедленно.
"Удаление стрелки — сигнал для растения: пора вкладываться в луковицу".
Если промедлить, чеснок начнёт тратить энергию на воздушные луковицы, а не на головку. Итог — рыхлый, мелкий урожай, который плохо хранится. Некоторые зубчики могут усохнуть уже к январю, а другие и вовсе прорастут.
Срежьте стрелку как можно ближе к основанию, но аккуратно — чтобы не повредить листья. Это поможет растению направить все силы под землю, в формирующуюся головку. Чем раньше удалите — тем плотнее и крупнее она вырастет.
После удаления стрелки зелёная часть продолжает работать: фотосинтез питает луковицу. Не спешите срывать листья! Пусть они желтеют естественно.
Собирать урожай нужно только тогда, когда нижние 3-4 листа засохли, а верхние ещё зелёные.
Помните: июльская забота о чесноке — залог зимних запасов. И не забудьте про полив: умеренный, но регулярный, особенно в жару.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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