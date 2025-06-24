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Трава против хаоса: как розмарин выгоняет усталость, микробы и комаров

1:57
Садоводство

Это не просто приправа для картошки. Розмарин — скромное на вид растение — обладает целой палитрой полезных свойств, особенно если говорить о микроклимате в доме.

розмарин
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
розмарин

Живая фильтрация воздуха

Эфирные масла розмарина (например, цинеол и камфора) славятся своими антисептическими свойствами. Их ароматы не только приятно пахнут — они активно борются с плесенью, микробами и неприятными запахами. Хотите, чтобы в доме стало свежее? Положите пучок розмарина возле мусорного ведра — результат не заставит себя ждать.

Без химии — и без побочек

В отличие от магазинных аэрозолей, розмарин безопасен даже для людей с чувствительным обонянием. Он натуральный, мягкий и экологичный. А главное — действует!

Щит от аллергенов

Знаете, что розмарин способен выделять отрицательные ионы? Они нейтрализуют вредные частицы и улучшают качество воздуха в помещении. А ведь в квартирах часто концентрация токсинов выше, чем на улице.

Аромат, который улучшает память

Не только воздух очищает — еще и мозг заряжает! По данным одного из исследований, запах розмарина может повысить память на 15%. Просто держите несколько веточек рядом с рабочим местом — и следите, как повышается концентрация и снижается тревожность.

Напиток для ума

Розмариновый настой — это не только вкусно, но и полезно. Такой чай бодрит, помогает сосредоточиться и мягко тонизирует.

Щит от насекомых

Розмарин не любит мошек и комаров. Вернее, это они его не любят. Установлено, что растение способно отпугнуть до 70% мелких вредителей — натурально, безопасно и без запаха химии. Поставьте пучки у окон и дверей — и забудьте о назойливых гостях.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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