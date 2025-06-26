Не выбрасывайте сорняки: залейте водой и подождите — получите бесплатную подкормку

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы только что провели пару часов на грядках, согнувшись в три погибели, старательно выдёргивая сныть, одуванчики и прочую "зелёную радость". Ведро доверху, а сил — ноль. Первая мысль — отнести всё это за забор или в компостную кучу. Но не торопитесь.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain прополка

Эти, казалось бы, бесполезные сорняки можно превратить в настоящую питательную бомбу для ваших культурных растений. Да-да, речь идёт о простом, но мощном зелёном удобрении, которое легко приготовить прямо на участке.

Как сделать "зелёный чай" для растений

Возьмите большую ёмкость — подойдёт бочка, ведро или даже мешок. Набейте на 2/3 свежесорванными сорняками. Лучше использовать растения до появления семян. Не добавляйте корни многолетников, вроде пырея или осота — они могут ожить в настое. Залейте водой почти до краёв. Накройте крышкой или тканью — чтобы внутрь не попадали насекомые и запах не разносился по участку. Оставьте на солнце на 7-14 дней.

Через неделю-две начнётся активное брожение: появятся пузырьки, жидкость потемнеет и приобретёт характерный запах (что-то между силосом и навозной жижей — да, не розы, но и не катастрофа).

Как применять

Разбавьте настой 1:10 (одна часть удобрения на десять частей воды).

Поливайте под корень любые овощные культуры: томаты, капусту, огурцы, кабачки, перцы.

Удобрение особенно эффективно в первой половине лета, когда растения наращивают зелёную массу.

Почему это работает

Такой настой богат:

Азотом — ускоряет рост листьев и стеблей

Калием и микроэлементами — укрепляют растения и способствуют их устойчивости

И всё это — бесплатно, буквально из "мусора", который вы сами выдернули с грядки.

Полезный бонус

Вы не только утилизируете сорняки экологично, но и экономите на удобрениях. И главное — кормите свои растения живым органическим составом, без химии.

Попробуйте хотя бы раз — результат не заставит себя ждать. Особенно если ваш огород "ест" много, а вы не хотите тратиться на каждую бутылку подкормки из магазина.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

