Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальцы тянутся ко рту? Вот что можно им подложить вместо ногтя
Никакой автохимии: как очистить лобовое стекло от табачного налёта
Пригожин обвинил Пугачёву: вы бросили фанатов, плюнули на нас и уехали!
Фулбоди против сплита: как тренировка на всё тело помогает нарастить мышцы быстрее
Кукуруза и горошек: тайный союз, который укрепит ваше здоровье — узнайте, как они дополняют друг друга
Почему макароны в состоянии аль денте — это не просто вкусно, но и полезно
Этот элемент на фюзеляже сбивает с толку — но всё не так просто
Когда кондиционер не спасает: проверенный способ сделать в машине прохладно
Собака на барбекю: почему летние пикники заканчиваются в ветклинике

Не выбрасывайте сорняки: залейте водой и подождите — получите бесплатную подкормку

2:22
Садоводство

Вы только что провели пару часов на грядках, согнувшись в три погибели, старательно выдёргивая сныть, одуванчики и прочую "зелёную радость". Ведро доверху, а сил — ноль. Первая мысль — отнести всё это за забор или в компостную кучу. Но не торопитесь.

прополка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
прополка

Эти, казалось бы, бесполезные сорняки можно превратить в настоящую питательную бомбу для ваших культурных растений. Да-да, речь идёт о простом, но мощном зелёном удобрении, которое легко приготовить прямо на участке.

Как сделать "зелёный чай" для растений

  1. Возьмите большую ёмкость — подойдёт бочка, ведро или даже мешок.

  2. Набейте на 2/3 свежесорванными сорняками. Лучше использовать растения до появления семян.

  3. Не добавляйте корни многолетников, вроде пырея или осота — они могут ожить в настое.

  4. Залейте водой почти до краёв.

  5. Накройте крышкой или тканью — чтобы внутрь не попадали насекомые и запах не разносился по участку.

  6. Оставьте на солнце на 7-14 дней.

Через неделю-две начнётся активное брожение: появятся пузырьки, жидкость потемнеет и приобретёт характерный запах (что-то между силосом и навозной жижей — да, не розы, но и не катастрофа).

Как применять

  • Разбавьте настой 1:10 (одна часть удобрения на десять частей воды).

  • Поливайте под корень любые овощные культуры: томаты, капусту, огурцы, кабачки, перцы.

  • Удобрение особенно эффективно в первой половине лета, когда растения наращивают зелёную массу.

Почему это работает

Такой настой богат:

  • Азотом — ускоряет рост листьев и стеблей

  • Калием и микроэлементами — укрепляют растения и способствуют их устойчивости

  • И всё это — бесплатно, буквально из "мусора", который вы сами выдернули с грядки.

Полезный бонус

Вы не только утилизируете сорняки экологично, но и экономите на удобрениях. И главное — кормите свои растения живым органическим составом, без химии.

Попробуйте хотя бы раз — результат не заставит себя ждать. Особенно если ваш огород "ест" много, а вы не хотите тратиться на каждую бутылку подкормки из магазина.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Наука и техника
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Последние материалы
Пальцы тянутся ко рту? Вот что можно им подложить вместо ногтя
Никакой автохимии: как очистить лобовое стекло от табачного налёта
Пригожин обвинил Пугачёву: вы бросили фанатов, плюнули на нас и уехали!
Фулбоди против сплита: как тренировка на всё тело помогает нарастить мышцы быстрее
Кукуруза и горошек: тайный союз, который укрепит ваше здоровье — узнайте, как они дополняют друг друга
Почему макароны в состоянии аль денте — это не просто вкусно, но и полезно
Этот элемент на фюзеляже сбивает с толку — но всё не так просто
Когда кондиционер не спасает: проверенный способ сделать в машине прохладно
Собака на барбекю: почему летние пикники заканчиваются в ветклинике
Камчатский прорыв: как ИИ изменил подсчёт нерки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.