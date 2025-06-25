Горечь в огурцах исчезла навсегда — всё благодаря одной простой обрезке у корня

Вы с любовью вырастили рассаду, посадили в тёплую землю, поливали, ухаживали — и вот на грядке появились первые огурчики. Радость от первого урожая легко понять… но всё портит один момент: горечь. Огурец красивый, хрустящий — но на вкус будто пропитан желчью. Знакомо?
Обычно винят сорт или недостаток полива. И это отчасти верно. Но есть одна важная деталь в уходе, которую многие упускают из виду. А она напрямую влияет и на вкус, и на урожайность.
Всё дело в пазухах листьев, где образуются завязи, мужские цветки (пустоцветы) и боковые побеги. Если не контролировать рост побегов с самого начала, растение расходует огромные ресурсы не на плоды, а на зелёную массу.
Загущённая плеть:
плохо проветривается,
получает меньше солнца,
сильнее подвержена стрессу,
и начинает вырабатывать кукурбитацин - вещество, вызывающее ту самую горечь в огурцах.
Удалите всё из нижних 3-4 пазух: завязи, побеги, цветки.
Это нужно, чтобы растение пустило силу в развитие корня и основного стебля.
Оставляйте только завязи.
Боковые побеги прищипывайте после 1-го листа.
Боковые побеги можно прищипывать уже после 2-3 листа — ориентируйтесь на сорт и условия.
Растение лучше освещается и проветривается.
Меньше стресса — меньше горечи.
Силы идут в плоды, а не в ботву.
Огурцы вырастают ровными, сладкими, без горького привкуса.
Урожайность заметно увеличивается.
Попробуйте так формировать хотя бы пару кустов на участке. Результат удивит — и по вкусу, и по количеству. Иногда мелочи решают всё.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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