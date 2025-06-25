Урожай с кулак — что вставляют в лук после срезания стрелки

Вырастить лук на участке — дело привычное. Но добиться по-настоящему крупных головок получается не у всех. Одни жалуются на мелочь, другие на стрелки, вытягивающие соки из растения. А между тем есть хитрый и совсем несложный приём, который дачники применяют уже не первый год.
Когда лук выбрасывает стрелку, вся сила уходит в неё - вместо того, чтобы направляться в луковицу. Как результат: урожай получается мелким и хилым. Поэтому главное правило — стрелки надо убирать. Но и это ещё не всё.
После того как стрелку удалили, в шейке остаётся полость. И вот тут на помощь приходит… обычная спичка. Да-да, та самая, из коробка.
Как использовать:
Обрежьте стрелку, как только она покажется.
Вставьте спичку головкой вниз в оставшуюся полость.
Спичка действует сразу по нескольким направлениям:
перекрывает вход инфекции;
предотвращает высыхание и гниение;
стимулирует растение направлять ресурсы обратно в корень.
Именно так лук набирает массу — и к концу сезона вы выкапываете луковицы с кулак.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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