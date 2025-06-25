Урожай с кулак — что вставляют в лук после срезания стрелки

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить лук на участке — дело привычное. Но добиться по-настоящему крупных головок получается не у всех. Одни жалуются на мелочь, другие на стрелки, вытягивающие соки из растения. А между тем есть хитрый и совсем несложный приём, который дачники применяют уже не первый год.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лук

Что мешает луку расти крупным

Когда лук выбрасывает стрелку, вся сила уходит в неё - вместо того, чтобы направляться в луковицу. Как результат: урожай получается мелким и хилым. Поэтому главное правило — стрелки надо убирать. Но и это ещё не всё.

Что делать со стрелкой после среза

После того как стрелку удалили, в шейке остаётся полость. И вот тут на помощь приходит… обычная спичка. Да-да, та самая, из коробка.

Как использовать:

Обрежьте стрелку, как только она покажется. Вставьте спичку головкой вниз в оставшуюся полость.

Зачем это нужно

Спичка действует сразу по нескольким направлениям:

перекрывает вход инфекции;

предотвращает высыхание и гниение;

стимулирует растение направлять ресурсы обратно в корень.

Именно так лук набирает массу — и к концу сезона вы выкапываете луковицы с кулак.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

