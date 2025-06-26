Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники давно махнули рукой на чистотел, считая его обычной сорной травой. И напрасно. Это растение, с ярким ядовитым соком и резким запахом, на деле может стать настоящим помощником в борьбе с вредителями на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистотел

От кого защищает чистотел

Чистотел отлично справляется с целым "зверинцем" нежеланных гостей:

капустными бабочками;

тлёй;

блошками, нападающими на крестоцветные;

листовёртками;

медяницами, молью и пилильщиками;

белокрылками;

проволочником.

Как приготовить настой

Рецепт прост:

Нарежьте свежий чистотел с корнями (можно взять и сушёный, но его нужно в 4 раза меньше). Заложите траву в ведро и залейте водой. Оставьте настой на сутки — жидкость должна стать тёмно-коричневой. Процедите и перелейте в пульверизатор.

Сколько обработок нужно

Для борьбы с тлёй и гусеницами на капусте — не менее трёх опрыскиваний.

Белокрылки исчезают после одного применения.

С листовёртками сложнее: нужно обрабатывать особенно тщательно, чтобы раствор попадал внутрь скрученных листьев.

Такое средство безопасно, доступно и позволяет сократить количество химии на грядках. А чистотел перестаёт быть врагом — и становится союзником.

Уточнения

Чистоте́л большо́й (лат. Chelidónium május) — вид двудольных растений рода Чистотел (Chelidonium) семейства Маковые (Papaveraceae). Таксономическое название дано Карлом Линнеем в 1753 году.

