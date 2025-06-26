Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии

Многие дачники давно махнули рукой на чистотел, считая его обычной сорной травой. И напрасно. Это растение, с ярким ядовитым соком и резким запахом, на деле может стать настоящим помощником в борьбе с вредителями на участке.
Чистотел отлично справляется с целым "зверинцем" нежеланных гостей:
капустными бабочками;
тлёй;
блошками, нападающими на крестоцветные;
листовёртками;
медяницами, молью и пилильщиками;
белокрылками;
проволочником.
Рецепт прост:
Нарежьте свежий чистотел с корнями (можно взять и сушёный, но его нужно в 4 раза меньше).
Заложите траву в ведро и залейте водой.
Оставьте настой на сутки — жидкость должна стать тёмно-коричневой.
Процедите и перелейте в пульверизатор.
Для борьбы с тлёй и гусеницами на капусте — не менее трёх опрыскиваний.
Белокрылки исчезают после одного применения.
С листовёртками сложнее: нужно обрабатывать особенно тщательно, чтобы раствор попадал внутрь скрученных листьев.
Такое средство безопасно, доступно и позволяет сократить количество химии на грядках. А чистотел перестаёт быть врагом — и становится союзником.
Чистоте́л большо́й (лат. Chelidónium május) — вид двудольных растений рода Чистотел (Chelidonium) семейства Маковые (Papaveraceae). Таксономическое название дано Карлом Линнеем в 1753 году.
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