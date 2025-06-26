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Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии

1:22
Садоводство

Многие дачники давно махнули рукой на чистотел, считая его обычной сорной травой. И напрасно. Это растение, с ярким ядовитым соком и резким запахом, на деле может стать настоящим помощником в борьбе с вредителями на участке.

Чистотел
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистотел

От кого защищает чистотел

Чистотел отлично справляется с целым "зверинцем" нежеланных гостей:

  • капустными бабочками;

  • тлёй;

  • блошками, нападающими на крестоцветные;

  • листовёртками;

  • медяницами, молью и пилильщиками;

  • белокрылками;

  • проволочником.

Как приготовить настой

Рецепт прост:

  1. Нарежьте свежий чистотел с корнями (можно взять и сушёный, но его нужно в 4 раза меньше).

  2. Заложите траву в ведро и залейте водой.

  3. Оставьте настой на сутки — жидкость должна стать тёмно-коричневой.

  4. Процедите и перелейте в пульверизатор.

Сколько обработок нужно

  • Для борьбы с тлёй и гусеницами на капусте — не менее трёх опрыскиваний.

  • Белокрылки исчезают после одного применения.

  • С листовёртками сложнее: нужно обрабатывать особенно тщательно, чтобы раствор попадал внутрь скрученных листьев.

Такое средство безопасно, доступно и позволяет сократить количество химии на грядках. А чистотел перестаёт быть врагом — и становится союзником.

Уточнения

Чистоте́л большо́й (лат. Chelidónium május) — вид двудольных растений рода Чистотел (Chelidonium) семейства Маковые (Papaveraceae). Таксономическое название дано Карлом Линнеем в 1753 году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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