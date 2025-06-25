Как убрать пырей, не копая землю: лайфхак для огородников

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пырей — настоящий кошмар для дачников. Стоит немного ослабить внимание, и он уже захватывает участок. Тянуть, копать, вырубать — всё впустую. Он упорно возвращается и с каждым разом крепче пускает корни.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пырей

Почему пырей так трудно вывести

Эта трава живуча: если даже крошечный кусочек корня остался в почве, спустя пару недель он даст новые побеги. Вот почему механическая прополка редко даёт устойчивый результат — вы тратите силы, а сорняк возвращается.

Один проверенный способ — с минимумом усилий

Опытные огородники давно заметили: пырей "боится" этилового спирта. Причём не чистого, а разведённого до 60% раствора. Работает просто, но эффективно.

Что делать:

Подождите, пока весной появятся первые всходы пырея. Возьмите 60-процентный этиловый спирт. Обработайте землю — примерно 1 литр на сотку. Делать это нужно за месяц до посадки культурных растений.

Что произойдёт потом

После такой обработки пырей прекращает рост, а вы спокойно готовите грядки без постоянной борьбы с сорняком. Способ требует минимум усилий, но избавляет от головной боли на весь сезон.

Уточнения

Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. Представители рода происходят из умеренных областей Евразии и северо-западных районов Северной Америки.

