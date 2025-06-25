Как убрать пырей, не копая землю: лайфхак для огородников

Пырей — настоящий кошмар для дачников. Стоит немного ослабить внимание, и он уже захватывает участок. Тянуть, копать, вырубать — всё впустую. Он упорно возвращается и с каждым разом крепче пускает корни.
Эта трава живуча: если даже крошечный кусочек корня остался в почве, спустя пару недель он даст новые побеги. Вот почему механическая прополка редко даёт устойчивый результат — вы тратите силы, а сорняк возвращается.
Опытные огородники давно заметили: пырей "боится" этилового спирта. Причём не чистого, а разведённого до 60% раствора. Работает просто, но эффективно.
Подождите, пока весной появятся первые всходы пырея.
Возьмите 60-процентный этиловый спирт.
Обработайте землю — примерно 1 литр на сотку.
Делать это нужно за месяц до посадки культурных растений.
После такой обработки пырей прекращает рост, а вы спокойно готовите грядки без постоянной борьбы с сорняком. Способ требует минимум усилий, но избавляет от головной боли на весь сезон.
Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. Представители рода происходят из умеренных областей Евразии и северо-западных районов Северной Америки.
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