Роза не цветёт? Проверьте побеги — один тип нужно срочно убрать

Роза — королева сада. Когда куст покрыт множеством ярких бутонов, мимо невозможно пройти равнодушно. Но как быть, если цветов мало, а некоторые побеги выглядят странно — без верхушки и без намека на бутон?
Это и есть так называемые "слепые" побеги. Ветви, у которых отсутствует точка роста, и заканчиваются они лишь листьями. Печальная новость для дачника: такие побеги не принесут цветения. Хорошая новость: ситуацию можно исправить.
Причин несколько:
куст пострадал от резких ночных заморозков;
роза перенесла сильную засуху;
растение не получило нужных питательных веществ.
Любая из этих проблем может повредить точку роста, и вместо цветочной кисти вы получите обычную зелёную ветку. Чем больше таких "слепых" побегов, тем беднее будет цветение куста.
Решение простое — обрезка. Это стимулирует спящие почки, и уже скоро на кусте появятся полноценные цветочные побеги. Действуйте так:
Возьмите острый и чистый садовый инструмент.
Отсчитайте от верхушки ветви 2-3 листа.
Сделайте срез над листом, направленным наружу от центра куста.
После этого вскоре пробудится боковая почка — и вы увидите желанный бутон.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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