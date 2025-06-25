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Роза не цветёт? Проверьте побеги — один тип нужно срочно убрать

1:29
Садоводство

Роза — королева сада. Когда куст покрыт множеством ярких бутонов, мимо невозможно пройти равнодушно. Но как быть, если цветов мало, а некоторые побеги выглядят странно — без верхушки и без намека на бутон?

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Это и есть так называемые "слепые" побеги. Ветви, у которых отсутствует точка роста, и заканчиваются они лишь листьями. Печальная новость для дачника: такие побеги не принесут цветения. Хорошая новость: ситуацию можно исправить.

Почему побеги становятся "слепыми"

Причин несколько:

  • куст пострадал от резких ночных заморозков;

  • роза перенесла сильную засуху;

  • растение не получило нужных питательных веществ.

Любая из этих проблем может повредить точку роста, и вместо цветочной кисти вы получите обычную зелёную ветку. Чем больше таких "слепых" побегов, тем беднее будет цветение куста.

Что делать: простая обрезка — спасение для куста

Решение простое — обрезка. Это стимулирует спящие почки, и уже скоро на кусте появятся полноценные цветочные побеги. Действуйте так:

  1. Возьмите острый и чистый садовый инструмент.

  2. Отсчитайте от верхушки ветви 2-3 листа.

  3. Сделайте срез над листом, направленным наружу от центра куста.

После этого вскоре пробудится боковая почка — и вы увидите желанный бутон.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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