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Рогатая и треснутая морковь исчезла с участка — помогла ложка соли на ведро воды

2:19
Садоводство

Вырастить идеальную морковь — задача не из лёгких. То она вырастет мелкой и корявой, то покроется трещинами, то и вовсе пойдёт в рогатые отростки. Знакомо? Но есть один проверенный временем способ, который может спасти урожай — и он совсем не требует дорогих препаратов или сложных манипуляций.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Секрет кроется в самом обычном продукте, который точно есть у вас дома. Это — поваренная соль. Но не спешите хвататься за голову: речь не идёт о засолке грядки, а об очень слабом солевом растворе, который работает как природный регулятор роста.

Как приготовить и использовать солевой раствор

  • Растворите 1 столовую ложку (без горки) НЕйодированной соли в 10 литрах тёплой воды. Перемешайте до полного растворения.

  • Первый полив — когда у моркови появятся 3-4 настоящих листочка (в этот момент закладывается корнеплод).

  • Второй полив — спустя 2-3 недели после первого.

  • Перед поливом обязательно увлажните грядку чистой водой.

  • Поливайте ТОЛЬКО в междурядья, не допуская попадания раствора на ботву.

Почему это работает

Натрий, содержащийся в соли, помогает моркови лучше усваивать важнейшие микроэлементы: калий, бор и марганец.

  • Калий улучшает общее состояние растения.

  • Марганец участвует в фотосинтезе и развитии тканей.

  • Бор отвечает за развитие точки роста и формирование ровного, гладкого корнеплода.

В итоге морковь растёт крупной, сочной и без уродливых наростов и перетяжек. А ещё - слаще! Потому что лёгкий солевой стресс стимулирует накопление сахаров в корнеплоде.

Важно: не переусердствуйте

Два полива за сезон — максимум. Больше не нужно. Избыток соли в почве может нарушить баланс питательных веществ и навредить растению.

Ещё один плюс

Этот способ хорош тем, что не требует дополнительных затрат и идеально подходит даже для начинающих дачников. Если вы устали от неудачных попыток вырастить ровную морковь — дайте шанс простому солевому раствору. Это именно тот "бабушкин" приём, который действительно работает.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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