Укроп как из рекламы: простой раствор превращает хилую зелень в изумрудный куст

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хилые, редкие кустики укропа на грядке — не повод для разочарования. Есть проверенный способ превратить слабо растущие побеги в густые, сочные и душистые заросли. Все, что нужно — немного подготовки, регулярный уход и правильная подкормка.

Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Укроп Anethum graveolens

Начинаем с подготовки семян

Первый важный шаг — замачивание семян в теплой воде. Этот простой приём ускоряет прорастание, особенно если укроп высевается ранней весной или в прохладную почву. После такой процедуры ростки появляются быстрее и растут активнее.

Почему укропу нужен азот

Главный помощник при наращивании пышной зелёной массы — азот. Одно из доступных и эффективных средств — нашатырный спирт. На литр воды достаточно добавить одну чайную ложку аммиака.

Полученным раствором следует аккуратно опрыскивать растения. Азот в виде аммиака легко усваивается, стимулирует рост новых побегов и придает зелени яркий, насыщенный цвет.

Укрепляем корни и улучшаем вкус

Помимо азота, укропу необходимы калий и фосфор — эти элементы поддерживают корневую систему и улучшают обмен веществ. Отличным источником служит древесная зола.

Для подкормки растворите стакан золы в ведре воды и добавьте туда столовую ложку нашатырного спирта. Смесь нужно хорошо перемешать и процедить — чтобы избежать забивания лейки или опрыскивателя крупными частицами.

Как часто подкармливать укроп

Полив этим раствором можно начинать спустя неделю после появления первых всходов. Подкормку повторяют каждые 7-10 дней. Такая регулярность обеспечивает укропу стабильное питание и защищает от нехватки микроэлементов.

Полив следует проводить утром или вечером, когда солнце не активно, чтобы избежать ожогов на листьях. При этом важно не переувлажнять почву — укроп не любит застой воды.

Что получится в итоге

Уже через две недели результат станет заметен: зелень станет гуще, листья — сочнее, а аромат — ярче. Даже после образования соцветий укроп останется мягким и пригодным для еды. Кусты выглядят здоровыми, пышными и насыщенно зелёными.

Такой укроп не только украсит вашу грядку, но и станет идеальным дополнением к блюдам — от салатов до домашних заготовок.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

